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Migraciones emitió más de 2.800 órdenes de expulsión en lo que va del 2026

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que ha emitido 2.807 órdenes de expulsión durante el presente año, como parte de las acciones de control a nivel nacional.

Más de 2.800 órdenes de expulsión emitió Migraciones en lo que va del 2026
Más de 2.800 órdenes de expulsión emitió Migraciones en lo que va del 2026 (Composición: Exitosa)

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2026

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La Superintendencia Nacional de Migraciones emitió 2.807 órdenes de expulsión en lo que va de 2026, según informó la entidad como parte de las medidas destinadas a fortalecer el control migratorio en el país. 

Las disposiciones están dirigidas a ciudadanos extranjeros que incumplieron las normas migratorias, especialmente aquellos que ingresaron al territorio nacional de manera irregular.

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Expulsiones responden a irregularidades

De acuerdo con la información difundida por Migraciones, las acciones forman parte de los operativos orientados a identificar a personas extranjeras en situación migratoria irregular y aplicar las medidas correspondientes conforme a la normativa vigente.

La entidad viene reforzando sus mecanismos de fiscalización para detectar infracciones y determinar las sanciones que correspondan en cada caso. Las órdenes de expulsión constituyen una medida administrativa dentro de este procedimiento.

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Este trabajo busca fortalecer el control de los ingresos y permanencias de ciudadanos extranjeros en el territorio nacional, en coordinación con las autoridades competentes.

Medidas buscan mayor control

El anuncio se conoce en un contexto de mayor vigilancia sobre la situación migratoria de extranjeros en el Perú, particularmente frente al ingreso irregular por las zonas fronterizas.

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Migraciones mantiene operativos de verificación y control para detectar posibles infracciones, con el objetivo de determinar la situación de las personas intervenidas y aplicar las medidas establecidas por la legislación.

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Con las 2.807 órdenes de expulsión emitidas durante 2026, la Superintendencia ratifica el reforzamiento de las acciones de fiscalización migratoria a nivel nacional. La cifra corresponde a órdenes emitidas y no necesariamente implica que todas las personas comprendidas hayan sido expulsadas inmediatamente del país. 

De esta manera, Migraciones continúa con los procedimientos destinados a hacer cumplir las disposiciones migratorias vigentes, especialmente frente a casos de ingreso o permanencia irregular en el territorio peruano.

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