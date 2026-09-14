RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Alerta por precitaciones

Senamhi advierte lluvias, granizo y nieve en la sierra: conoce las regiones afectadas hasta el 16 de septiembre

El fenómeno incluirá lluvia, granizo, aguanieve y nieve en sectores de la sierra, además de descargas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que recomendó a la población tomar medidas preventivas.

Senamhi advierte lluvia y granizo en la sierra
Senamhi advierte lluvia y granizo en la sierra (Difusión)

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 14/09/2026

Síguenos en Google News Google News

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la presencia de precipitaciones en la sierra del país entre el 14 y 16 de septiembre, de acuerdo con el aviso meteorológico difundido por la entidad.

Durante este periodo se esperan diferentes tipos de precipitaciones, entre ellas lluvia, granizo, aguanieve y nieve, dependiendo de las características y altitud de cada zona. 

El Senamhi también advirtió que estos eventos estarán acompañados por descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que podrían generar cambios repentinos en el tiempo.

El aviso busca que la población y las autoridades de las zonas involucradas adopten medidas preventivas ante la presencia de estas condiciones meteorológicas. Asimismo, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales para conocer la evolución del fenómeno durante los días señalados.

¿Qué regiones tendrán precipitaciones?

De acuerdo con el aviso meteorológico presentado por el Senamhi, las zonas comprendidas se encuentran en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y San Martín.

Precio del dólar HOY en Perú: revisa a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 14 de septiembre
Lee también

Precio del dólar HOY en Perú: revisa a cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 14 de septiembre

La presencia de precipitaciones puede variar de acuerdo con la ubicación y las condiciones particulares de cada sector. En las zonas de mayor altitud existe la posibilidad de que se registren precipitaciones sólidas, como nieve o granizo, mientras que en otros puntos podrían presentarse lluvias o aguanieve.

Ante este panorama, las personas que viven o se desplazan por zonas altoandinas deben mantenerse informadas sobre los pronósticos y tener especial cuidado durante los periodos de mayor actividad meteorológica.

El escenario también debe ser tomado en cuenta por quienes realizan actividades agrícolas, ganaderas o de transporte, debido a que las condiciones del tiempo pueden cambiar rápidamente en determinados sectores de la sierra.

SISMO remece Perú HOY, lunes 14 de septiembre: conoce el epicentro y magnitud, según el reporte el IGP
Lee también

SISMO remece Perú HOY, lunes 14 de septiembre: conoce el epicentro y magnitud, según el reporte el IGP

Lluvias estarán acompañadas de rayos y viento

Uno de los aspectos advertidos por el Senamhi es que las precipitaciones no se presentarán de manera aislada, sino que estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Durante una tormenta eléctrica, la población debe evitar permanecer en espacios abiertos o cerca de árboles, estructuras metálicas, postes y otros elementos que puedan representar un riesgo. También se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y revisar las condiciones de techos y ventanas.

En el caso de los conductores, es importante reducir la velocidad y mantener mayor distancia entre vehículos cuando las lluvias disminuyan la visibilidad o afecten las condiciones de las vías. Las personas que tengan previsto realizar viajes hacia zonas de la sierra también deben revisar previamente los pronósticos y posibles restricciones en las carreteras.

El Senamhi continuará monitoreando la evolución de estas condiciones y podrá actualizar sus avisos en caso de que se presenten cambios en el comportamiento de las precipitaciones.

Temas relacionados descargas eléctricas granizo lluvias Senamhi Sierra

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA