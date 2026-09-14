Senamhi advierte lluvias, granizo y nieve en la sierra: conoce las regiones afectadas hasta el 16 de septiembre

14/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó sobre la presencia de precipitaciones en la sierra del país entre el 14 y 16 de septiembre, de acuerdo con el aviso meteorológico difundido por la entidad.

Durante este periodo se esperan diferentes tipos de precipitaciones, entre ellas lluvia, granizo, aguanieve y nieve, dependiendo de las características y altitud de cada zona.

El Senamhi también advirtió que estos eventos estarán acompañados por descargas eléctricas y ráfagas de viento, condiciones que podrían generar cambios repentinos en el tiempo.

El aviso busca que la población y las autoridades de las zonas involucradas adopten medidas preventivas ante la presencia de estas condiciones meteorológicas. Asimismo, se recomienda seguir las actualizaciones oficiales para conocer la evolución del fenómeno durante los días señalados.

¿Qué regiones tendrán precipitaciones?

De acuerdo con el aviso meteorológico presentado por el Senamhi, las zonas comprendidas se encuentran en Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lima, Pasco y San Martín.

La presencia de precipitaciones puede variar de acuerdo con la ubicación y las condiciones particulares de cada sector. En las zonas de mayor altitud existe la posibilidad de que se registren precipitaciones sólidas, como nieve o granizo , mientras que en otros puntos podrían presentarse lluvias o aguanieve.

Ante este panorama, las personas que viven o se desplazan por zonas altoandinas deben mantenerse informadas sobre los pronósticos y tener especial cuidado durante los periodos de mayor actividad meteorológica.

El escenario también debe ser tomado en cuenta por quienes realizan actividades agrícolas, ganaderas o de transporte, debido a que las condiciones del tiempo pueden cambiar rápidamente en determinados sectores de la sierra.

🌧️📣#Aviso #Minam #Senamhi Del 14 al 16 de septiembre, se presentarán precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) en la sierra.



✅Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades.



📲https://t.co/XhwFI1nRvX pic.twitter.com/P8tR7Sdy8u — Senamhi (@Senamhiperu) September 13, 2026

Lluvias estarán acompañadas de rayos y viento

Uno de los aspectos advertidos por el Senamhi es que las precipitaciones no se presentarán de manera aislada, sino que estarán acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Durante una tormenta eléctrica, la población debe evitar permanecer en espacios abiertos o cerca de árboles, estructuras metálicas, postes y otros elementos que puedan representar un riesgo. También se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y revisar las condiciones de techos y ventanas.

En el caso de los conductores, es importante reducir la velocidad y mantener mayor distancia entre vehículos cuando las lluvias disminuyan la visibilidad o afecten las condiciones de las vías. Las personas que tengan previsto realizar viajes hacia zonas de la sierra también deben revisar previamente los pronósticos y posibles restricciones en las carreteras.

El Senamhi continuará monitoreando la evolución de estas condiciones y podrá actualizar sus avisos en caso de que se presenten cambios en el comportamiento de las precipitaciones.