Fallece obispo de Puno, Jorge Pedro Carrión Pavlich, tras décadas de servicio en la Iglesia católica

01/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Se registró el fallecimiento de Monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, quien se desempeñaba como obispo de Puno. El religioso dedicó varias décadas de su vida al servicio eclesiástico y al trabajo de evangelización directo con las diversas comunidades quechua-hablantes en la región.

El monseñor Carrión se encontraba internado en una clínica de Lima. El anuncio de su deceso fue realizado durante la misa dominical del Santuario de la Virgen de la Candelaria.

No obstante, el velatorio se realizará en la capilla funeraria del Derby en el Santuario del Corazón de Jesús de Monterrico, en Santiago de Surco, desde las 10.00 a.m. hasta las 8.00 p.m.

🔴🔵🚨 #LOÚLTIMO |La Iglesia de Puno se encuentra de luto tras el fallecimiento de monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, quien se desempeñó como obispo de la región durante más de 26 años. El religioso dedicó gran parte de su vida al servicio eclesiástico y a la evangelización, especialmente junto a las comunidades quechua-hablantes. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 1, 2026

Nombrado obispo de Puno el 25 de marzo de 2000

Nació el 21 de mayo de 1950 en la ciudad de Tarma, ubicada en la región Junín. Tras cursar sus estudios en Alemania, recibió la ordenación sacerdotal el 15 de agosto de 1976, a la edad de 26 años.

Posteriormente, ocupó el puesto de secretario adjunto en la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) y, el 14 de febrero de 1998, pasó a ejercer como administrador apostólico de Puno.

Cabe mencionar que el 25 de marzo de 2000, cuando tenía 49 años, el papa san Juan Pablo II lo designó oficialmente en el cargo episcopal puneño. Su consagración se llevó a cabo el 7 de mayo de ese mismo año bajo la dirección del cardenal Augusto Vargas Alzamora, quien entonces era el arzobispo de Lima.

Ante ello, el Estado peruano oficializó el reconocimiento de su designación mediante la emisión de una resolución suprema.

Gestión en seminarios acciones durante la COVID-19

El obispo priorizó el acercamiento a los ciudadanos de habla quechua y el fortalecimiento de la vida religiosa local. Para impulsar la preparación de futuros clérigos y la aplicación de los sacramentos, realizó entre sus principales acciones la reapertura del Seminario Conciliar San Ambrosio.

Asimismo, durante la pandemia de la COVID-19, el representante eclesiástico realizó gestiones para conseguir balones de oxígeno. Estos insumos médicos fueron dirigidos a la atención de los habitantes con mayores necesidades en las distintas provincias de departamento de Puno.

No obstante, el desempeño de sus funciones también registró cuestionamientos y controversias por parte de algunos sectores relacionados al Obispado y a otras agrupaciones de la diócesis.