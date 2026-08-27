Keiko Fujimori destaca en la Asamblea de Panam Sports que el país está preparado para organizar un evento de primer nivel

27/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori lideró la LXIV Asamblea General de Panam Sports y destacó que el Perú está preparado para organizar los mejores Juegos Panamericanos, de primer nivel. Asimismo, señaló que Lima 2027 debe ser más que una gran fiesta deportiva y convertirse en una oportunidad para dejar un legado al país.

Asamblea General de Panam Sports se llevó a cabo este 27 de agosto

Este 27 de agosto se llevó a cabo la actividad protocolar deportiva en el salón Limatambo del Westin Lima Hotel en San Isidro con la participación de la máxima representante del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry; el presidente de Panam Sports, Neven Ilic; el jefe del Instituto Peruano del Deporte (IPD), Óscar Fernández.

Asimismo, la mandataria peruana, Keiko Fujimori tomó la palabra para destacar aspectos importantes como la importancia de mostrar al mundo la capacidad de respuesta del país al organizar un evento de una magnitud importante.

"Para nosotros, esta Asamblea no es solamente una reunión de autoridades deportivas; es también una oportunidad para mostrar al mundo que el Perú está preparado para organizar los mejores Juegos Panamericanos, de la mano del Instituto Peruano del Deporte", manifestó.

Como parte de su mensaje, la máxima autoridad del país señaló que esta oportunidad permitirá dejar un legado para los niños y adolescentes, especialmente a nivel de infraestructura, una vez culminadas las jornadas deportivas y finalizado el uso de los establecimientos destinados a las competencias.

"Lima 2027 debe ser más que una gran fiesta deportiva: queremos que sea una oportunidad para dejar un legado que permanezca mucho después de que termine su última competencia", afirmó la mandataria

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Presidenta Keiko Fujimori realiza discurso en inglés durante Asamblea

La presidenta Keiko Fujimori realizó un discurso en inglés durante la LXIV Asamblea General de Panam Sports, donde dio la bienvenida al Perú las 41 delegaciones internacionales este jueves 27 de agosto.

"El deporte es más que una política pública. El deporte nos da disciplina, nos da salud, pero, sobre todo, nos da esperanza. Queremos que nuestros visitantes encuentren en el país que los recibe con los brazos abiertos un país que cumple con sus compromisos, que es confiable y capaz de realizar eventos deportivos de primer nivel", expresó la gobernante.

Finalmente, durante su mensaje, la mandataria Keiko Fujimori destacó en la Asamblea de Panam Sports que el país está preparado para organizar un evento de primer nivel teniendo en cuenta los precedentes de los Juegos Panamericanos del 2019.