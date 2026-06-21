Suiza: Delegaciones de Estados Unidos e Irán abordan hoy el memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz en Oriente Medio

21/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán abordarán este domingo 21 de junio en Suiza, el memorándum de entendimiento para el acuerdo de paz entre ambos países, a casi cuatro meses del inicio de la guerra en Oriente Medio.

Como se recuerda, en un principio, el encuentro estaba previsto para el viernes 19; no obstante, debido a los últimos ataques de Israel a el Líbano, la reunión de alto nivel fue cancelada por Washington y Teherán.

Cumbre estadounidense-iraní genera expectativa mundial

Con el objetivo de que pueda verse "humo blanco" en Zúrich, el país anfitrión, Suiza, y Catar, se sumaron a Pakistán como mediadores en el histórico encuentro diplomático que sostendrán estadounidenses y persas.

"El Estado de Qatar, en su calidad de mediador, anuncia el inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y la primera reunión del Comité de Alto Nivel con la participación de representantes de los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores, el Estado de Qatar y la República Islámica de Pakistán, expresando su esperanza de que estas reuniones conduzcan a un acuerdo integral y duradero que aborde todos los aspectos contemplados en el Memorando de Entendimiento", expresó el Ministerio de Exteriores catarí.

Cabe precisar que, por parte del equipo técnico iraní, están participando en la mesa de diálogo el presidente del Parlamento y el ministro de Relaciones Exteriores, Mohammad Bagher Ghalibaf y Abbas Araghchi, respectivamente. En representación de la Casa Blanca está el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, así como el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

Como parte de la agenda establecida, Catar informó que se han formado grupos técnicos especializados para negociar los términos del acuerdo final, que cubrirá todos los aspectos del memorando de entendimiento, además, de formar grupos de seguimiento encargados de la implementación del mismo y mantener progresivamente los parámetros para llegar al acuerdo final.

Irán vuelve a cerrar el estrecho de Ormuz

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Irán anunció el sábado 21, el cierre del estrecho de Ormuz para el tránsito de buques, en respuesta a lo que calificó, un "incumplimiento claro" por parte de Washington del primer punto del memorando, en clara referencia a los recientes ataques de Israel en el sur del Líbano.

Israel argumenta que su agresión contra la nación árabe tiene por objetivo crear una zona de seguridad y debilitar al movimiento Hezbolá, evitando ataques contra su territorio. Por su parte, Donald Trump ha sido muy crítico de los últimos bombardeos a cargo de Benjamín Netanyahu.

En las últimas horas trascendió que el mandatario norteamericano se comunicó con Teherán para advertirles las consecuencias del cierre por donde circula el 25 % del petróleo mundial.

En medio de las tensiones entre los países involucrados, el mundo entero que se tengan resultados positivos desde Europa.