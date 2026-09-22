Keiko Fujimori exhorta a la ONU a tener una respuesta imparcial para recuperar la confianza de los Estados

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori exhortó a la organización a mantener una respuesta imparcial y objetiva frente a los principales desafíos internacionales, con el objetivo de fortalecer la confianza entre los Estados miembros.

Perú cuestiona agendas que dividen sociedades

Keiko Fujimori sostuvo que Perú y otros países de Latinoamérica han enfrentado agendas que, según señaló, han generado divisiones sociales. En ese contexto, afirmó que la instrumentalización de la política habría afectado la democracia y debilitado instituciones que considera relevantes para la sociedad peruana.

"El Perú, como otros países en Latinoamérica, ha enfrentado la imposición de agendas que nos ha dividido como sociedad. Instrumentalizado la política, afectado la democracia y debilitando la instituición de la familia, tan importante para los peruanos", afirmó.

🔴🔵🚨 #AHORA | Durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la presidenta Keiko Fujimori destacó la historia y riqueza cultural del Perú. "Vengo de una tierra en donde la historia se esculpió en piedra", expresó.



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ONU debe respetar diversidad entre pueblos

La mandataria destacó que la Organización de las Naciones Unidas debe mantenerse como un espacio de encuentro entre los pueblos, respetando las distintas realidades y tradiciones. Asimismo, remarcó que este trabajo debe desarrollarse bajo principios fundamentales.

"La Organización de las Naciones Unidas debe seguir siendo un espacio de encuentro entre los pueblos, que respeta la diversidad d erealidades y tradiciones. Siempre en el marco de la paz, del desarrollo y los derechos humanos", indicó.

Fujimori pide respuesta imparcial de ONU

La jefa de Estado planteó que la ONU debe recuperar la confianza de los Estados mediante una respuesta independiente e imparcial. Además, hizo un llamado a fortalecer el diálogo y generar mecanismos que permitan encontrar puntos de entendimiento incluso frente a situaciones en las que existan profundas diferencias.

"Por ello, hacemos votos para que en esta volutnad de recuperar la confianza de los Estados, las Naciones Unidas tenga una respuesta indepediente, imparcial y con verdadera vocación de diálogo. Que nos demuestre que pued abrir caminos, incluso cuando el entendimiento parece imposible...", manifestó.

Llama a priorizar temas comunes

Finalmente, Fujimori instó a los integrantes de la organización internacional a fortalecer aquellos temas que comparten, pese a las diferencias existentes entre los países. Su planteamiento estuvo orientado a destacar los objetivos comunes como parte del propósito central de las Naciones Unidas.

"Busquemos fortalecer y resaltar la razón de ser más importantes de nuestra organización, interesarnos en temas comunes, incluso con nuestras diferencia", sostuvo.

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