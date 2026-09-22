Keiko Fujimori se pronuncia sobre las organizaciones criminales ante la Asamblea General de la ONU: "Son grupos terroristas"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En el marco del Debate General de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General, la presidenta de la república, Keiko Fujimori, compareció ante los líderes mundiales presentes en reunidos en la ONU. Calificó como "grupos terroristas" a las organizaciones criminales y señaló que el primer gran desafío del Perú es la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado.

Keiko Fujimori realiza su exposición ante la ONU

Este martes, 22 de septiembre, la jefa de Estado compareció ante diversos mandatarios del mundo desde el estrado de las Naciones Unidas. En primer lugar resaltó la historia y riqueza cultural del Perú y calificó como "honor" el haber asumido la Presidencia del país, el cual señaló ratifica "su absoluto compromiso" con la carta de la ONU.

"Vengo de un país que conoce el alto precio de la paz vencimos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo juzgados a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue trasgredido", sostuvo.

Además, refirió que el Perú, al igual que otros países de Latinoamérica, ha enfrentado la imposición de agendas que han generado divisiones sociales y afectado la democracia. En ese sentido, invocó a la ONU a que prevalezca la imparcialidad ante los desafíos internacionales.

También destacó el desarrollo enómico del país y sostuvo que los últimos gobiernos no fueron capaces de afrontar los nuevos retos que enfrenta el país. De otro lado, habló de la necesidad de enfrentar a la criminalidad e indicó que las organizaciones deben ser consideradas como "grupos terroristas".

"El primer gran desafío es la lucha frontal contra la delincuencia y el crimen organizado. El Perú está equivocado en un continente donde no hay guerra entre países, sin embargo, afrontamos otro tipo de guerra que es la declarado por organizaciones criminales transnacionales que han impuesto el terror en nuestras poblaciones", objetó.

En ese sentido, sostuvo que está problemática no debe ser un abordado como un tema aislado sino en conjunto entre naciones. Por ello consideró necesario "determinar y definir al enemigo".

"Estas organizaciones son grupos terroristas y deben ser enfrentados como lo que son. Enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien. La clara definición y marco normativo permitirá que las fuerzas armadas en apoyo a la Policía Nacional actúe decididamente ante la amenaza del orden interno que generan estas organizaciones", señaló.

Anuncia la Escuela de Formación de Directores

En otro momento, afirmó que su gobierno ha iniciado una profunda reforma educativa en el país. Asimismo, señaló que uno de los principales ejes será la creación de una Escuela de Formación de Directores.

"Solo dándoles oportunidades efectivas de aprendizaje a nuestros niños y adolesecentes será posible que los jóvenes y adultos se inserten a los mercados laborales y no sean captados por el crimen", explicó.

En el marco del Debate General de Alto Nivel del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General, la presidenta Keiko Fujimori, calificó como "grupos terroristas" a las organizaciones criminales.