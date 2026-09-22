Gisela Valcárcel 'jaló las orejas' a Ethel Pozo y Pía Copello tras encontrarlas en la 'Ruta del Pisco'

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ethel Pozo recordó una curiosa anécdota que vivió junto a María Pía Copello durante la 'Ruta del Pisco', sin imaginar que Gisela Valcárcel estaba siguiendo sus movimientos por redes sociales. Al ver los estados de su hija, la 'Señito' decidió llamarla y pedirle explicaciones.

Gisela Valcárcel llamó la atención a Ethel Pozo

Durante una de las emisiones de su programa de streaming Sin Más Que Decir, Ethel Pozo recordó el día en que estuvo junto a varios de sus compañeros en la denominada 'Ruta del Pisco'.

Lo que no imaginaba era que su madre, Gisela Valcárcel, estaba muy atenta a sus movimientos a través de los estados que la conductora había compartido en redes sociales.

Al ver las publicaciones de su hija, Gisela decidió comunicarse con Ethel para hacerle una pregunta bastante puntual y, de paso, conocer cómo iba a volver a casa. "Ethel, he visto tus estados hija ¿Quién maneja?", le preguntó la 'Señito' durante la llamada.

La consulta generó una rápida intervención de María Pía Copello, quien también se encontraba en la reunión y decidió aclarar la situación. "Yo manejo. Yo me voy a mi casa Gisela, en cambio todos los demás se van a quedar aquí, incluida Ethel", respondió la conductora.

Pía Copello también recibió una reprimenda

La explicación de María Pía Copello no pasó desapercibida para Gisela Valcárcel, quien inmediatamente decidió poner orden y prácticamente mandó a su hija y a su amiga directo a sus respectivos hogares.

"¿Dónde están sus esposos?", preguntó la presentadora, dejando en claro que quería saber quiénes estaban pendientes de su regreso.

Pero eso no fue todo. Al notar que había más personas escuchando la conversación y que la situación podía convertirse en una chacota entre amigos, Gisela Valcárcel lanzó una advertencia para todo el grupo. "De todo ese grupo, ojalá nadie tenga comentarios impertinentes", señaló la 'Señito'.

La frase, lejos de cortar el humor, provocó más bromas entre los acompañantes. Entre ellos estaba Mario Hart, quien no perdió la oportunidad de sumarse a la conversación y lanzó una particular petición a Gisela: "Invítame, por favor. Te prometo que no haré ningún comentario de Roberto Martínez".

Así, la salida a la 'Ruta del Pisco' terminó con Gisela Valcárcel pendiente de Ethel Pozo y María Pía Copello. La conductora llamó a su hija, preguntó quién manejaba y pidió que ambas regresaran a sus hogares, dando pie a las bromas de los acompañantes.