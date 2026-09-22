PNP sobre presunto vínculo de 'Jhonsson Pulpo' con crimen de la 'China Polo': "Nada se puede descartar"

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El jefe de la Dirección de Investigación de la Policía Nacional del Perú (PNP), Gral. José Zavala, se pronunció sobre las investigaciones por el asesinato de Susy Aponte, conocida como 'China Polo', y señaló que, hasta el momento, no se han encontrado indicios que vinculen a 'Jhonsson Pulpo' con este crimen.

No obstante, el alto mando policial precisó que las diligencias continúan y que ninguna hipótesis ha sido descartada por completo mientras se recopilan nuevos elementos que permitan esclarecer el caso.

"Se están haciendo los exámenes que tiene que pasar y se va a tener que esperar que el INPE disponga a que penal se le va a trasladar. La demora es por el trámite. Hasta ahora no tenemos nada que lo vincule, pero nada se puede descartar", señaló.

En ese sentido, sostuvo que la Policía mantiene abiertas las distintas líneas de investigación para determinar quiénes estarían detrás del asesinato y establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Jhonsson Pulpo espera conocer su destino penitenciario

Este martes 22 de septiembre, el cabecilla de 'Los Pulpos', Jhonsson Pulpo, fue trasladado en una unidad del SUAT hasta la sede policial de la GRECCO, donde permanecerá bajo custodia mientras se determina su próximo destino penitenciario. El INPE deberá definir el establecimiento en el que cumplirá los 36 meses de prisión preventiva dictados en su contra, mientras avanzan las investigaciones.

De acuerdo con fuentes policiales, el traslado de 'Jhonsson Pulpo' a la Base Naval del Callao podría concretarse este miércoles. Esta medida se encuentra a la espera de la disposición correspondiente por parte de las autoridades penitenciarias.

Autores intelectuales de Susy Aponte

Las autoridades policiales continúan con las diligencias para identificar a los responsables del crimen de 'China Polo' y esclarecer si el ataque estaría relacionado con alguna organización criminal u otros actores involucrados en el caso. Las investigaciones buscan determinar las circunstancias y posibles móviles detrás del asesinato.

Hasta el momento, dos personas han sido detenidas en el marco de las investigaciones. Durante el atentado, además, cinco personas que se encontraban en el lugar resultaron heridas, por lo que la Policía también trabaja en la recopilación de testimonios y evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido.