Corte de AGUA el 23 de septiembre: verifica qué distritos de Lima se verán afectados, según Sedapal

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Distritos de Lima se verán afectados con el corte de agua programado para el miércoles 23 de septiembre. Conoce qué zonas se verán afectadas y en qué horarios, según el último reporte de Sedapal.

Corte de agua en Lima: cronograma de interrupción temporal

El miércoles 23 de septiembre, el corte de agua programado en Lima afectará diversas zonas como parte del plan de mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento, según reveló Sedapal en un comunicado compartido a través de su canal de difusión de WhatsApp.

De acuerdo a la empresa, el motivo es poder seguir optimizando el suministro y brindar un servicio de calidad. En ese sentido, ante el anuncio de la interrupción temporal del recurso hídrico, instó a sus usuarios a tomar medidas previsionales desde ya como almacenar agua en recipientes limpios.

¿En qué distritos será el corte de agua el 23 de septiembre?

Para identificar a tiempo los cortes de agua programados por Sedapal en distritos de Lima por mantenimiento, así como interrupciones imprevistas en la capital, puedes hacer clic en el siguiente ENLACE. A continuación, las zonas que se verán afectadas el miércoles 23 de septiembre:

En La Molina

Desde las 8:00 a. m. hasta las 8:00 p. m. en urb. Las Praderas de La Molina, urb. Las Colina de La Molina, urb. Portada del Sol I y II etapa, urb. Portada del Sol Aeronáutica.

Desde la 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m. en urb. Las Praderas de La Molina, urb. Portada del Sol III etapa.

En San Juan de Miraflores

Sectores de San Juan de Miraflores afectados por el corte de agua el 23 de septiembre.

En San Martín de Porres

Desde las 12 m. hasta las 8:00 p. m. en A. H. 12 de Diciembre, A. H. Los Jazmines de Palao II, A. H. Juan Pablo II, A. H. Lampa de Oro, A. H. Lampa de Oro Ampliación, A. H. Lampa de Oro I y II etapa, A. H. La Milla, A. H. Nuevo Perú, A. H. Manuel Scorza, asoc. Consuelo G. de Velasco, asoc. 24 de Junio, Coop. Viv. Urb. Pop. Valdiviezo, urb. Ingeniería, urb. 27 de Octubre, urb. Palao I y II etapa, urb. Perú, urb. Valdivieso.

En San Juan de Lurigancho

Corte de agua en SJL.

Áreas afectadas en Lima Cercado

Desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. en C.H. Palomino. Cuadrante: av. Venezuela, av. La Alborada, av. Bertello, jr. Santa Francisca, av. Santa Bernardita. Además, Sedapal detalló qué otros sectores de este distrito se verán afectados:

Cronograma de corte de agua.

En Carabayllo

Desde las 12 m. hasta las 6:00 p. m. en área comprendida entre límite distrital con Comas, Río Chillón, av. Parque Zonal, av. Túpac Amaru y av. Amador Merino Reyna.

En Comas

Desde las 12 m. hasta las 6:00 p. m. en todo el distrito, a excepción del área comprendida entre las avenidas: Gerardo Unger, República de Israel, Micaela Bastidas y Túpac Amaru.

Por ello, los vecinos de los distritos comprendidos en el cronograma de Sedapal deberán tomar sus precauciones y organizar sus actividades durante las horas en las que se ejecutará el corte del servicio de agua potable el 23 de septiembre.