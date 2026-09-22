Pelícanos en riesgo: estudio alerta que El Niño redujo hasta 37,6 % de su población

22/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La población de pelícanos en el litoral peruano enfrenta un escenario preocupante. Una investigación de la bióloga marina Liliana Ayala revela que estas aves guaneras registraron una disminución estimada de entre 31,5 % y 37,6 % como consecuencia de la convergencia del Fenómeno El Niño (FEN) y un brote de gripe aviar ocurrido entre noviembre de 2022 y marzo de 2024.

El estudio, publicado en 2025, advierte que el impacto podría ser todavía mayor si los eventos climáticos continúan presentándose con mayor frecuencia. Según la especialista, el problema no radica únicamente en la mortalidad ocasionada por estos fenómenos, sino también en la reducción de los periodos que tienen las especies para recuperarse y reproducirse.

Ayala, docente investigadora de la Universidad Científica del Sur, explicó a la Agencia Andina que anteriormente los episodios asociados al Fenómeno El Niño se presentaban con mayor distancia temporal, permitiendo que las poblaciones de fauna marina se recuperaran progresivamente.

"Anteriormente, los eventos como el Fenómeno El Niño ocurrían de forma más espaciada, lo que permitía a las poblaciones animales reproducirse y recuperarse con los años. Actualmente, los ciclos del FEN son más frecuentes e intensos, lo que, sumado al impacto directo de enfermedades transmisibles, deja a las poblaciones de fauna marina extremadamente mermadas sin el intervalo necesario para reponerse", explicó la investigadora.

Pelícanos buscan alimentos en Terminal Pesquero de Trujillo

El Niño altera alimento de los pelícanos

El Fenómeno El Niño modifica de manera significativa las condiciones de la Corriente de Humboldt, un ecosistema fundamental para numerosas especies marinas del litoral peruano. El incremento de la temperatura del mar genera cambios en la distribución de los recursos que sirven de alimento a las aves guaneras.

Uno de los principales efectos ocurre con la anchoveta, especie fundamental en la alimentación de los pelícanos. Ante el calentamiento de las aguas, este recurso puede desplazarse hacia zonas más profundas o movilizarse hacia el sur, dificultando el acceso de las aves al alimento.

La situación se vuelve más compleja debido a que las colonias no dispondrían del tiempo suficiente para recuperar sus niveles poblacionales antes de enfrentar un nuevo evento climático. La investigadora señala que la sucesión de fenómenos registrada durante los últimos años ha reducido ese margen de recuperación.

🔴🔵 #ExitosaPerú | Ante el aumento de la temperatura del mar, la presencia de pelicanos en terminales pesqueros en Trujillo y otras ciudades costeras se ha vuelto una constante. La razón de su presencia se debe a que la anchoveta se ha desplazado a otras aguas, sin embargo, la... pic.twitter.com/SB5Fb5zbeC — Exitosa Noticias (@exitosape) August 2, 2026

Proponen proteger zonas de reproducción

Ante este escenario, la especialista plantea implementar medidas orientadas a reducir las presiones adicionales que afectan a las especies marinas. Entre ellas figura la regulación del turismo en zonas de anidación para evitar que la presencia humana perturbe a las colonias durante sus periodos reproductivos.

También propone coordinar con los sectores pesquero artesanal e industrial el establecimiento de una cuota de anchoveta destinada a las aves marinas. Esta medida, según Ayala, permitiría garantizar disponibilidad de alimento durante periodos favorables y mejorar la capacidad de respuesta de las especies frente a eventos climáticos.

Otra alternativa planteada es la participación del sector privado en la creación de zonas artificiales de reproducción, que puedan funcionar como refugios y nuevos espacios de anidación para especies como pingüinos, nutrias y aves marinas.

La investigadora también considera necesario hacer cumplir las normas que establecen distancias mínimas para el acercamiento de personas a la fauna marina. Estas medidas buscan reducir tanto el estrés de los animales como el riesgo de transmisión de enfermedades, incluida la gripe aviar.

El estudio evidencia que la recuperación de los pelícanos depende no solo de la evolución de los fenómenos naturales, sino también de las medidas que puedan aplicarse para reducir otras amenazas. Aunque el Fenómeno El Niño no puede ser controlado, Ayala sostiene que sí es posible disminuir la presión humana, proteger los espacios de reproducción y generar información científica que permita adoptar medidas de conservación oportunas.