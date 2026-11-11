León XIV: declaran Patrimonio Cultural de la Nación su expediente y solicitud de nacionalización peruana

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Cultura oficializó este miércoles la declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación del expediente de nacionalización de Robert Francis Prevost Martínez, actual papa León XIV. La medida fue dispuesta mediante la Resolución Viceministerial N.º 000317-2026-VMPCIC/MC, publicada en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano.

La iniciativa, impulsada inicialmente por la Superintendencia Nacional de Migraciones con la asesoría técnica del Archivo General de la Nación (AGN), busca preservar piezas de alto valor histórico, documental y biográfico que reflejan el arraigo del pontífice con el territorio nacional.

El manuscrito original y el testimonio de su labor pastoral

Entre los elementos más destacados del expediente se encuentra la solicitud redactada de puño y letra por el propio papa León XIV en 2015, elaborada en papel membretado del Obispado de Chiclayo.

Este documento contiene una perspectiva personal sobre sus orígenes, las motivaciones que lo impulsaron a formalizar su ciudadanía y un repaso de su intensa labor pastoral desarrollada en el Perú desde 1985.

Asimismo, el legajo incluye su rúbrica original y huella digital, además de reportes migratorios y la partida de nacimiento, constituyendo una fuente primaria invaluable para investigadores de la historia, la sociología y la teología que buscan comprender la profunda relación entre el líder de la Iglesia Católica y la historia reciente del país.

Exhibición gratuita de los documentos en San Isidro

Asimismo, como parte de las actividades conmemorativas por su visita apostólica, la Superintendencia Nacional de Migraciones inauguró la exhibición "Papa León XIV y el legado de la migración en el Perú" en la sede del Ministerio del Interior, situada en el distrito de San Isidro.

La muestra, que permanecerá abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 24 de noviembre, permite apreciar de cerca los documentos físicos y digitalizados del proceso de nacionalización, además de un recorrido por la historia migratoria del país. Los interesados en asistir pueden gestionar sus reservas virtuales a través de la Agencia Digital de Migraciones.

La declaratoria de estos documentos como Patrimonio Cultural de la Nación no solo realza la trayectoria de quien hoy conduce la Iglesia católica, sino que también subraya la profunda huella que los ciudadanos extranjeros dejan en la construcción de la identidad peruana.

Exhibición estará abierta hasta el 24 de noviembre.

En momentos en que el Sumo Pontífice inicia su esperada visita oficial al país tras culminar su viaje en Argentina, este hito documental sintetiza décadas de servicio pastoral y un vínculo inquebrantable con el Perú.