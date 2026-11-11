Papa León XIV en Perú: primera dama de Colombia llegará hoy a Lima para recibir al sumo pontífice

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La primera dama de Colombia, Ana Lucía Pineda, viajará hoy miércoles 11 de noviembre al Perú para participar en la ceremonia oficial de bienvenida al papa León XIV en el Palacio de Gobierno. La visita responde a una invitación diplomática extendida en el marco de la convocatoria a jefes de Estado de la región. Asimismo, la Cancillería del país vecino confirmó que el desplazamiento será financiado de manera íntegra con recursos privados.

Confirmación del viaje diplomático y financiamiento privado

La Presidencia de la República del Perú extendió una invitación formal a la representación de Colombia para sumarse a los actos oficiales programados durante la jornada de recepción del jefe del Estado Vaticano en Lima.

"En atención a la invitación recibida por parte del Gobierno del Perú, se comunica que el próximo desplazamiento de la señora Ana Lucía Pineda, Primera Dama de la Nación, a la ciudad de Lima, Perú, obedece a la aceptación de una distinguida invitación extendida por la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Presidenta de la República del Perú", indicó el comunicado.

En ese sentido, las autoridades colombianas ratificaron que el viaje se realiza bajo la condición de autofinanciamiento por parte de la primera dama, garantizando el uso exclusivo de recursos propios sin afectación a las arcas públicas de su país.

De esta manera, la agenda bilateral contempla su participación en las actividades protocolares de Estado junto a otras autoridades y comitivas internacionales congregadas en la sede del Poder Ejecutivo.

Comunicado de Prensa https://t.co/vI0umemum2 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 11, 2026

Perfil empresarial y gestión social de la representación colombiana

Ana Lucía Pineda Aruachán es una empresaria colombiana nacida en Montería, graduada en Administración de Empresas por la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y esposa del presidente Abelardo de la Espriella, desempeñándose como primera dama desde agosto de 2026.

A la par de su trayectoria en el sector privado y profesional, Pineda mantiene vinculación directa con la Fundación Colombia Luz y Sonrisas, entidad orientada a la atención de emergencias sociales y ayuda humanitaria tras desastres naturales.

Casada por más de 17 años y madre de cuatro hijos, la primera dama colombiana arribará a territorio peruano para integrarse a la comitiva diplomática que presenciará los honores oficiales brindados a la comitiva papal.

En ese sentido, la visita del papa León XIV consolida un espacio de encuentro diplomático entre altas autoridades de la región y representantes internacionales reunidos en la capital peruana. En ese sentido, la visita del papa León XIV consolida un espacio de trascendental encuentro diplomático y espiritual entre altas autoridades de la región.