Papa León XIV en Lima: estas son las rutas hacia el Gran Teatro Nacional y la Nunciatura Apostólica del pontífice

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El papa León XIV cumplirá este miércoles 11 de noviembre una agenda oficial que incluye una reunión con la presidenta Keiko Fujimori y un encuentro con autoridades en San Borja. Para ello, la Policía Nacional del Perú (PNP) estableció rutas principales y alternas hacia sus destinos.

¿Cuál será la ruta del papa León XIV hacia San Borja?

Tras las actividades programadas en Palacio de Gobierno, el pontífice se trasladará en un vehículo cerrado hasta el Gran Teatro Nacional, en San Borja. Su llegada está planeada para las 7:45 de la noche, cuando se reunirá con representantes de distintos sectores.

Según información de Agencia Andina, el recorrido comenzará en el jirón Conde de Superunda. Esta continuará por el jr. Camaná y la avenida Paseo de la República, antes de ingresar a la vía expresa.

Tras ello, el vehículo avanzará por la vía expresa Luis Fernando Bedoya Reyes, para luego seguir por la av. Javier Prado Este y tomará la ruta San Luis. Tras esta última vía llegará al Gran Teatro Nacional, donde tendrá el encuentro programado para esta noche.

Sin embargo, ante cualquier eventualidad, las autoridades establecieron otro trayecto que también comenzará en el jirón Conde de Superunda. Para ello, la comitiva podrá continuar por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Juan Pardo de Zela.

El recorrido alternativo continuará por las avenidas Canadá y La Arqueología, en San Borja, hasta lograr llegar a su destino. Estas opciones forman parte de la planificación policial para el traslado del papa León XIV desde el Centro Histórico de Lima.

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