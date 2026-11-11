Canciller sobre ausencia de la presidenta en último día del papa en Perú: "Ha encargado al premier y a mí que hagamos esa despedida"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La presidenta Keiko Fujimori no participará en la despedida oficial del papa León XIV durante su último día de visita apostólica en el Perú. Así lo confirmó el canciller Carlos Espá, quien explicó que la mandataria delegó esta representación al presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y al propio titular de Relaciones Exteriores, quienes estarán presentes en el acto en nombre del Gobierno peruano.

Keiko Fujimori no participará en despedida del papa León XIV

Durante sus declaraciones, el ministro de Relaciones Exteriores precisó que Fujimori se comunicó el día anterior con representantes de la Iglesia católica para explicar su situación y transmitir el interés que ha mantenido el Ejecutivo en el desarrollo de la visita papal.

"Bueno, la presidenta Fujimori el día de ayer se ha comunicado con la Conferencia Episcopal, con el nuncio apostólico, con el Arzobispo de Lima. Ellos son los primeros testigos del interés tan grande que ha tenido el gobierno peruano para que esta visita sea un éxito y del interés personal, del interés de la presidenta Fujimori para que esta visita realmente sea exitosa", manifestó Espá.

El canciller sostuvo que las autoridades eclesiásticas conocen de primera mano la disposición del Gobierno para garantizar que las actividades programadas durante la estadía del sumo pontífice se desarrollen satisfactoriamente. Asimismo, destacó que la propia mandataria ha seguido con especial interés los preparativos de este acontecimiento religioso.

🔴🔵 #PapaLeónXIVEnElPerú 🕊️🇵🇪 | El canciller Carlos Espá explicó que la presidenta Keiko Fujimori no participará en la despedida del papa León XIV durante su último día en el Perú. Señaló que la mandataria encargó al premier y a él representar al Gobierno en este acto. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL Lee también Papa León XIV en Perú: primera dama de Colombia llegará hoy a Lima para recibir al sumo pontífice November 11, 2026

Keiko Fujimori delega representación a Luis Galarreta y Carlos Espá

Al explicar por qué la jefa de Estado no estará presente en la despedida del papa León XIV, el canciller hizo referencia a las obligaciones que debe atender la presidenta en el ejercicio de sus funciones. En ese sentido, indicó que Fujimori tomó la decisión de encargar a dos integrantes de su Gabinete Ministerial la representación oficial del Ejecutivo.

"Y ellos comprenden que la presidenta también tiene responsabilidad del estado de cumplir y frente a eso, la presidenta Fujimori ha encargado al premier Luis Galarreta y en mi caso, en mi condición de canciller, que hagamos esa despedida", precisó el ministro.

De esta manera, el jefe del Gabinete y el titular de Relaciones Exteriores asumirán la presencia institucional del Gobierno durante el acto de despedida del pontífice, en representación de la mandataria.

Las declaraciones de Carlos Espá también buscaron resaltar las coordinaciones que se realizaron con las principales autoridades de la Iglesia católica para el desarrollo de la visita apostólica. La comunicación de Fujimori con la Conferencia Episcopal, el nuncio apostólico y el arzobispo de Lima fue mencionada como muestra del compromiso del Ejecutivo con este acontecimiento.

La despedida marcará el cierre de la estadía del papa León XIV en territorio peruano, mientras que la representación del Gobierno quedará a cargo de Luis Galarreta y Carlos Espá. Aunque Keiko Fujimori no acompañará personalmente al sumo pontífice en su partida, el Ejecutivo mantendrá su representación oficial mediante dos de sus principales autoridades ministeriales.