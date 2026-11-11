Ernesto Álvarez justifica viaje de Keiko Fujimori a China: "Es esencial para el bolsillo de los ciudadanos"

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este miércoles 11 de noviembre el Senado aprobó el viaje de la presidenta Keiko Fujimori hacia China con motivo de la cumbre de la APEC del 15 al 21 de noviembre, lo que la ausentaría de la despedida del papa León XIV. Ante ello, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez justificó el motivo por tratarse de algo beneficioso para el país.

¿Qué dijo Ernesto Álvarez?

A través de sus redes sociales, el titular del MINJUSDH publicó un mensaje en el que explica que la partida de la jefa de Estado al país asiático, un día antes de que el sumo pontífice realice sus últimas actividades oficiales en el Perú, es en pro de la economía nacional y de todos los ciudadanos.

"Ningún líder político renunciaría voluntariamente a la poderosa imagen, despidiendo conmovido, a un Papa peruano; si Keiko Fujimori parte al APEC es porque es esencial para el bolsillo de los ciudadanos", publicó el ministro Álvarez Miranda en su cuenta de X.

Ningún líder político renunciaría voluntariamente a la poderosa imagen, despidiendo conmovido, a un Papa peruano; si Keiko Fujimori parte al APEC es porque es esencial para el bolsillo de los ciudadanos. — Ernesto Alvarez M. (@ernestoam21) November 11, 2026

Como se recuerda, la Cámara Alta del Congreso con 44 votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones aprobó el viaje de la mandataria a China desde el 15 al 21 de noviembre próximo. Esto con motivo de la trigésimo tercera cumbre de la APEC, a realizarse en la ciudad de Shenzhen.

Su presencia también servirá para reunirse con representantes de la Coalición de Negocios Estados Unidos-APEC para promover el suministro de minerales críticos. Por último, el 20 del mismo mes viajará a Japón para participar del décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre ambas naciones, además de un encuentro con la primera ministra Sanae Takaichi en Tokio.

Programa del papa León XIV el 16 de noviembre

El día que la jefa de Estado deje el país el vicario de Cristo culminará su gira en el interior con su recorrido por Cusco y Pucallpa, estando previsto su retorno al Callao a las 8:00 de la noche. No tendrá más actividades el resto de ese día.

A la mañana siguiente visitará la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y a las 10:30 a.m. oficiará la misa multitudinaria en la Base Aérea de Las Palmas, en Surco. A las 1:15 p.m. tendrá una ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao y despegará rumbó a Roma treinta minutos después.

Luego de que el Senado autorizara a la presidenta Keiko Fujimori salir del país con destino a China con motivo de la APEC, el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez justificó su su ausencia para despedir al papa León XIV, señalando que es en beneficio de los ciudadanos.