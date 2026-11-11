Conferencia Episcopal no considera un desplante la ausencia de Keiko Fujimori en despedida del papa León XIV

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la consulta de Exitosa, el presidente de la Conferencia Episcopal, Carlos García Camader, señaló que no considera un desplante que la presidenta Keiko Fujimori no participe en la despedida del papa León XIV. Asimismo, destacó que cada autoridad tiene su propio espacio.

Conferencia Episcopal abre sus puertas a familiares de víctimas

El obispo Carlos García se pronunció sobre la posible asistencia de los familiares de las víctimas a las actividades por la visita del sumo pontífice y los invitó a acercarse a la Conferencia Episcopal para recibir orientación.

"Yo solamente he recibido una carta, pero no depende de mí. Pero yo le digo a todas las víctimas que de alguna manera quieren un mensaje de paz y de esperanza que la Conferencia Episcopal siempre está abierta, sobre todo en la parte de la reconciliación", indicó.

Obispos respetan ausencia presidencial en despedida papal

Asimismo, el representante de la Conferencia Episcopal descartó que la ausencia de la presidenta Keiko Fujimori en la despedida del papa León XIV sea considerada una falta de cortesía y señaló que respeta los espacios y las decisiones de cada autoridad.

"Yo me limitaría a hablarte de que los obispos vamos a estar presentes y esa es nuestra tarea. Todos estamos invitados a acoger al papa, como al día que tengamos que despedirlo. No (lo considera un desplante), el respeto a la autoridad significa que cada uno tenga su espacio", afirmó.

Mensaje del papa deberá interpretarse desde el Evangelio

Por otro lado, se refirió al mensaje que transmitiría el santo padre durante su visita al Perú. Al respecto, el obispo señaló que sus palabras deberán interpretarse desde el Evangelio y no desde una postura política.

"Su bendición, el mensaje, la gracia que Dios derramará el Perú. El papa solo tiene un solo mensaje, anunciar el evangelio, cada uno lo querrá interpretar desde su punto de vista", sostuvo.

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