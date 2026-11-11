Christian Cueva y un mensaje que suena a despedida: agradeció a Sport Boys, al Callao y a la hinchada rosada

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Christian Cueva puso un tono emotivo a su posible despedida de Sport Boys. Tras el duelo ante UTC de Cajamarca, el mediocampista agradeció el recibimiento que tuvo en el Callao y afirmó que se siente feliz de haber vestido la camiseta rosada durante esta etapa.

Una etapa de crecimiento colectivo

Cueva reconoció que los resultados no siempre acompañaron al equipo, pero valoró el esfuerzo del plantel a lo largo de la temporada. "Fueron partidos lindos, fuimos de menos a más. Se hizo todo el esfuerzo", expresó el volante ante la prensa.

El jugador también admitió que hubo encuentros en los que el marcador no reflejó el trabajo realizado. Aun así, su balance fue positivo destacando el proceso de crecimiento colectivo y la experiencia compartida en el puerto chalaco.

"Muy contento de haber llegado al Callao. Se hizo todo el esfuerzo, dejamos todo. Yo tengo contrato con Juan Pablo -sobre posible renovación-" Christian Cueva, jugador Sport Boys 📹 @JaxLatinMedia https://t.co/IB6Dzmya8A — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) November 9, 2026

Contrato frena su continuidad

Al ser consultado sobre una posible permanencia en Sport Boys para 2027, Cueva fue claro: "Yo en realidad tengo contrato con Juan Pablo, así que esas cosas no hablo". Su vínculo con Juan Pablo II condiciona cualquier negociación futura.

El préstamo del futbolista llegó a su fin junto con el año, por lo que el club deberá evaluar si gestionará su continuidad. Pese a las preguntas de los periodistas, Cueva no reveló si su deseo personal es quedarse en el Callao.

Christian Cueva tiene contrato vigente con Juan Pablo II hasta diciembre del 2027

Gratitud a la hinchada rosada

El mediocampista dedicó palabras de afecto a la hinchada, los dirigentes y el entorno del club. "Estoy muy contento de haber llegado al Boys, feliz cómo me recibieron, el hincha, el Callao, el club, ni qué decir, maravilloso", sostuvo.

Cueva cerró afirmando que desea "acabar de la mejor manera" su paso por la institución. En la temporada 2026 disputó 14 partidos oficiales, sumó 776 minutos, marcó cuatro goles y entregó tres asistencias.