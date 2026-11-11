Trabajadores de estos 7 sectores públicos cobran sus SUELDOS el 23 de noviembre vía Banco de la Nación

11/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Revisa el cronograma oficial de pagos para trabajadores del sector público correspondiente al mes de noviembre y descubre qué grupo podrá cobrar sus sueldos este lunes 23 a través del Banco de la Nación.

Cronograma de pagos al sector público en noviembre

No solo los pensionistas de la ONP iniciaron con el cobro de sus pensiones este mes, sino que se dio a conocer que los trabajadores estatales ya pueden consultar cuándo recibirán sus remuneraciones. El Banco de la Nación, a través de su página web, dio a conocer el cronograma oficial de pagos aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), conforme a la Resolución Viceministerial N° 0005-2025-EF/11.01, publicada en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el calendario establecido, los depósitos se realizarán de manera escalonada según la institución pública en la que laboran los servidores, para evitar inconvenientes al momento de acudir a la agencia bancaria a cobrar.

Como se sabe, el cronograma de remuneraciones del sector público comienza el miércoles 18 de noviembre al 23 de noviembre y se distribuye en cuatro grupos, lo que genera expectativa por saber quiénes cobrarán en la última jornada.

¿Qué trabajadores recibirán sus sueldos este 23 de noviembre?

De acuerdo al cronograma oficial publicado por el Banco de la Nación, el grupo de trabajadores de entidades públicas que podrá recibir su remuneración el lunes 23 de noviembre de 2026, serán aquellos que laboren en estas instituciones:

Ministerio de la Producción.

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

y Turismo. Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

(ONPE). Fuero Militar Policial.

Junta Nacional de Justicia (JNJ).

(JNJ). Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Tribunal Constitucional.

Se recomienda que los servidores que pertenezcan a estas entidades deben revisar que sus datos bancarios y su cuenta de remuneraciones se encuentren correctamente habilitados para evitar inconvenientes al momento de recibir el depósito.

Pagos a trabajadores del sector público vía Banco de la Nación

Para revisar las otras fechas de pago de sueldos para el sector público, puedes acceder al siguiente LINK oficial del Banco de la Nación. Las Oficinas de Recursos Humanos de cada institución pública deberán adecuar sus cierres de planillas para asegurar el correcto abono en las fechas asignadas.

La entidad bancaria recuerda a los trabajadores públicos que para el cobro de sus haberes también tienen a su disposición los canales alternos como cajeros, agentes corresponsales y las plataformas digitales como la banca por internet y la app móvil en los que pueden realizar múltiples operaciones como transferencias, pago de servicios, entre otros.

Es así como, de acuerdo al cronograma de pagos vía el Banco de la Nación, los trabajadores que podrán cobrar sus sueldos este 23 de noviembre son aquellos que laboran en el Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, JNJ, JNE. La fecha también comprende al personal del Tribunal Constitucional.