Día del Pollo a la Brasa: familias peruanas celebran la fecha, ¿por qué es tan especial?

19/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 19 de julio, el Perú celebra el Día del Pollo a la Brasa, una fecha que reconoce a uno de los alimentos más representativos del país. La festividad coincidirá con la final del Mundial 2026, un escenario que podría generar un aumento en la demanda de este tradicional platillo.

Una celebración que reconoce al plato bandera

El Día del Pollo a la Brasa se recuerda cada tercer domingo de julio con la finalidad de destacar el valor cultural y comercial de esta preparación. Con el tiempo, el plato se consolidó como una alternativa frecuente para almuerzos familiares y reuniones con amigos.

Su historia se remonta a la década de 1950 y, desde entonces, evolucionó hasta convertirse en uno de los productos gastronómicos más consumidos por los peruanos. Habitualmente, se sirve acompañado de papas fritas, ensalada y diversas cremas.

Expectativa por mayor demanda durante la final del Mundial

La coincidencia del Día del Pollo a la Brasa con la final del Mundial 2026 ha generado expectativa en el sector gastronómico, ya que muchas familias podrían optar por acompañar el encuentro deportivo con este plato tradicional.

Ante la posible llegada de más pedidos, las pollerías estiman un incremento de clientes en sus establecimientos y servicios de delivery, por lo que sugieren tomar en cuenta los tiempos de atención y entrega.

Familias peruanas celebran cada 19 de julio el 'Día del Pollo a la Brasa'

¿Desde cuándo se celebra este día?

Mediante la Resolución Ministerial N.° 0441-2010-AG, emitida el 22 de junio de 2010, se estableció que el tercer domingo de julio sería destinado a rendir homenaje al Pollo a la Brasa y promover su consumo.

La distinción reconoció sus seis décadas de presencia en la gastronomía peruana, consolidándose como uno de los platos preferidos por los ciudadanos.

Este domingo 19 de julio se celebra el Día del Pollo a la Brasa, una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y que forma parte de la identidad culinaria del país. Su presencia en reuniones familiares y momentos especiales lo ha convertido en uno de los favoritos de millones de peruanos.

Además, la coincidencia con la final del Mundial 2026 podría impulsar su consumo, ya que muchas familias podrían elegir este tradicional platillo para acompañar el esperado encuentro deportivo.