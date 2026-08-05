Ni gimnasio, ni bicicleta: este es el EJERCICIO cotidiano que reduciría el riesgo de enfermedades cardiovasculares

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Salud

Tratamos de cuidarnos a diario yendo al gimnasio, pero pocos saben que hay un ejercicio cotidiano que ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, según los especialistas en salud. Conoce de qué se trata ¡no solo es caminar o ir en bicicleta!

Ejercicio cotidiano que ayuda a tu salud cardiovascular

Con el pasar de los años, muchas personas buscan la forma de cuidar su salud. Algunos optan por realizar dietas estrictas, ir al gimnasio y otra técnicas que requieren mucho esfuerzo; sin embargo, pocos tienen en cuenta que hay un ejercicio cotidiano que pasa desapercibido, pese a que forma parte de su estilo de vida.

Pues bien, de acuerdo a la doctora Sophie Paddock, de la Universidad de East Anglia y el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich (Reino Unido), un estudio realizado por ella y recogido por la revista Runner's World, revela que subir escaleras podría ayudar a reducir los riesgos de enfermedades cardiovasculares.

A esa teoría se suma también la investigación presentada en ESC Preventive Cardiology 2024, un congreso científico de la Sociedad Europea de Cardiología (ESC), que sostiene que ese ejercicio se asocia con una vida más larga.

"Si tiene la opción de usar las escaleras o el ascensor, opte por las escaleras, ya que ayudará a su corazón", afirmó la autora del estudio, la Dra. Sophie Paddock.

Subir escaleras ayudaría a reducir problemas del corazón

Los autores recopilaron la mejor evidencia disponible sobre el tema, realizaron un metaanálisis y los estudios se incluyeron independientemente del número de tramos de escaleras y de la velocidad de subida, con un aproximado de 480.479 participantes en el análisis final.

De acuerdo al estudio, subir escaleras se asoció con 24% menos riesgo de morir por cualquier causa y un 39% menos probabilidades de morir por enfermedad cardiovascular.

Pues bien, se precisa que esta actividad nos hace elevar el peso corporal en cada peldaño y nos obliga a incrementar el gasto energético, por lo que el sistema cardiovascular trabaja intensamente.

Subir escaleras, el ejercicio que ayudaría a reducir riesgo cardiovascular.

Incorporar este pequeño cambio no solo ayuda a cumplir con las metas de actividad física, sino que se convierte en una inversión a largo plazo para un corazón más fuerte y una vida más prolongada.

"Con base en estos resultados, alentaríamos a las personas a incorporar subir escaleras en su vida cotidiana. Nuestro estudio sugirió que cuantas más escaleras subieran, mayores serían los beneficios, pero esto debe confirmarse. En cualquier caso, ya sea en el trabajo, en casa, o en cualquier otro lugar, utilice las escaleras", agregó Paddock, según TN.

De acuerdo a estudios e investigaciones, el ejercicio cotidiano de subir escaleras se vinculó directamente con una menor incidencia de problemas graves como infartos de miocardio, insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares.