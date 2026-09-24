Ministerio de Transportes: más de 90 rutas de transporte público conectan con cinco estaciones de la Línea 2

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que las rutas enlazan con las estaciones Evitamiento, Óvalo Santa Anita, Colectora Industrial, Hermilio Valdizán y Mercado Santa Anita.

Estas paradas se ubican entre los distritos de Ate y Santa Anita, donde la Línea 2 mantiene operaciones mientras continúan los trabajos de construcción del proyecto ferroviario. Los usuarios pueden combinar buses autorizados con el servicio del Metro.

Las cinco estaciones operativas del Línea 2 del Metro de Lima (Captura)

¿Qué distritos llegan a conectar?

La articulación beneficia a pasajeros provenientes de Ate, Lurigancho-Chosica, Carabayllo, San Juan de Lurigancho, La Victoria, San Martín de Porres, San Luis, Cercado de Lima y Jesús María.

También favorece a ciudadanos de distintos sectores del Callao y Ventanilla. Entre las empresas que participan figuran Santa Rosa de Jicamarca, Sol de Oro, Transporte y Turismo Huaycán, Nuevo Perú y Lima Chosica.

Vías recuperadas por obras

La liberación progresiva de calles y avenidas intervenidas por los trabajos de la Línea 2 permitió restablecer el transporte público en importantes ejes viales de la capital.

En la avenida Nicolás Ayllón, también conocida como Carretera Central, circulan actualmente 68 rutas, luego de la reapertura total de 8,8 kilómetros ejecutada en 2024. La recuperación de esta vía mejoró la conexión con las estaciones ubicadas en Santa Anita.

Otro eje recuperado es la avenida 28 de Julio. Allí operan más de 20 empresas autorizadas, que cuentan con una flota superior a 1.300 vehículos y recorren un tramo de 1,7 kilómetros entre las avenidas Parinacochas y Paseo de la República.

Faucett recupera conexiones

En el Callao, la recuperación de la avenida Elmer Faucett permitió que 39 rutas retomaran la conexión directa entre Bellavista y el Callao. Los servicios circulan mediante dos carriles habilitados en junio de 2026.

Plan de desvío vehicular en la Av. Elmer Faucett

La reapertura se desarrolla mientras avanzan las obras de la futura estación Carmen de la Legua y del Ramal de la Línea 4. La ATU indicó que continuará informando sobre las próximas liberaciones de vías y los cambios que se realicen en las rutas.