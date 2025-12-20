RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Susto total

La Victoria: Vehículo se incendia por corto circuito en la Vía Expresa y genera cierre temporal

Un vehículo se incendió por un corto circuito en la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes, en el distrito de La Victoria, a la altura de la estación Canadá del Metropolitano.

20/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio vehicular en la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes en La Victoria, alarmó a conductores y vecinos durante la madrugada de este sábado 20 de diciembre. Un auto terminó envuelto en llamas tras sufrir un corto circuito, lo que provocó el cierre parcial de esta importante arteria de Lima.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 3:00 de la mañana, cuando un vehículo negro que circulaba por la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes, en sentido de sur a norte, comenzó a presentar fallas mecánicas

Según la información preliminar de las autoridades, el auto en cuestión habría sufrido un corto circuito, lo que provocó que se iniciara un incendio en plena Vía Expresa.

La emergencia se registró a pocos metros de la estación Canadá del Metropolitano, una zona bastante transitada durante el día, pero que incluso a esa hora generó preocupación entre los pocos conductores que pasaban por el lugar.

Las llamas comenzaron a salir del vehículo, obligando a todos sus ocupantes a descender rápidamente para ponerse a salvo. Afortunadamente, todos lograron salir a tiempo.

Es decir, no se registraron personas heridas. El incidente quedó solo en daños materiales y en un gran susto para quienes iban a bordo del vehículo.

Bomberos controlaron el fuego

Tras la alerta, dos unidades del Cuerpo General de Bomberos llegaron rápidamente a la zona para atender la emergencia. 

Los hombres de rojo trabajaron varios minutos para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara o alcanzara otros vehículos que circulaban por la vía expresa.

Durante estas labores, un tramo de la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes permaneció cerrado de manera temporal, lo que generó algo de congestión vehicular, pese a que se trataba de un horario de poco tránsito.

Los bomberos también realizaron las diligencias correspondientes para asegurar la zona y verificar que no exista riesgo de que el incendio se reactive.

El incendio vehicular en la Vía Expresa Luis Fernán Bedoya Reyes, en La Victoria, causado por un corto circuito, generó momentos de tensión durante la madrugada y obligó al cierre temporal de la vía. Gracias a la rápida intervención de los bomberos, el fuego fue controlado y no se reportaron heridos.

