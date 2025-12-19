Padre de Mario Pinedo pide cárcel para policía que baleó a joven barbero en Cercado de Lima

19/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El caso de Mario Pinedo, joven barbero de 21 años baleado por un suboficial de la Policía Nacional en El Agustino, ha generado indignación y reclamos de justicia. Su padre, Carlos Pinedo, exigió la destitución y encarcelamiento del agente responsable, identificado como Clinton Laureano Victorio, quien permanece en libertad y habría recibido descanso médico tras el hecho.

"¿Dónde está ese policía? Eso es lo que le preguntamos al señor ministro del Interior. Está en la calle, desentendido. Yo como padre, con la familia, lo que queremos es justicia, y lo vamos a luchar. Lo que pasó con Rodrigo (Mario) le puede pasar a cualquier familia con este señor. Yo lo que quiero es que lo boten de la institución y lo metan preso", declaró visiblemente afectado.

Testimonios de la familia

El tío Erick Flores cuestionó el accionar del suboficial, acusándolo de proceder de manera incorrecta ante la duda de saber si era quien le robó sus pertenencias. Además, lamentó que este suceso marque a la familia en un momento que debería ser de felicidad por llegada de fiestas navideñas.

"Un policía se identifica y dispara al aire. Este policía ha ido de frente a matar. Hoy estamos toda la familia en un momento triste, apenados y en shock con los videos que van pasando a diario donde mi sobrino pide a gritos a este mal policía, que no debería estar en las calles, debería estar preso. Pero ¿qué pasa?: con este sistema podrido, está en las calles".

Otro de los familiares denunció que el agente habría tenido aliento alcohólico al momento de su detención, pero que no fue sometido a revisión, lo que aumenta las sospechas sobre irregularidades en el procedimiento.

El padre de Mario recalcó que su hijo es un joven tranquilo y descartó cualquier vínculo con actos delictivos, contradiciendo la versión del policía que disparó. La familia teme que la libertad del suboficial facilite que evada la justicia, mientras el joven permanece hospitalizado en estado delicado.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En declaraciones para Exitosa, familiares de Mario Pinedo, barbero que fue baleado por un suboficial de la Policía, hicieron un llamado al presidente José Jerí para que se sume a su pedido de justicia.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/ph3cO97XEJ — Exitosa Noticias (@exitosape) December 20, 2025

Pedido al presidente

En medio de la indignación, los familiares extendieron su reclamo al presidente José Jerí, exigiendo que se pronuncie y respalde la búsqueda de justicia, subrayando que el caso no debe quedar impune.

"Queremos justicia, señor presidente, si usted dice ser presidente del Perú, pida justicia", manifestó uno de los tíos,

El caso expone la desconfianza ciudadana hacia la Policía y el sistema judicial. Mientras la familia exige cárcel y destitución para el suboficial que disparó, la ausencia de medidas inmediatas mantiene la indignación y el temor de que el hecho quede sin sanción. El pedido al presidente Jerí refleja la urgencia de una respuesta institucional que garantice justicia y evite situaciones similares.