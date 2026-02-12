Redención de penas para presos lo otorgará un juez y no el INPE, según nuevo Decreto Legislativo

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el exdirector del INPE, Germán Small, mencionó que el nuevo Decreto Legislativo referido a la lucha contra la criminalidad establece que la redención de penas para condenados por delitos graves será otorgada por un juez, en lugar del director del INPE.

Sobre nuevas disposiciones legislativas

Durante entrevista con Katyusca Torres Aybar para Exitosa Te Escucha, Small indicó que con la promulgación de la nueva norma lo que se ha hecho es ampliar y determinar en qué casos no es factible acogerse a la redención de pena por el trabajo y la educación.

"Lo que está haciendo la norma, en los casos de redención de pena para libertad definitiva, la pena impuesta puede ser de 15 años, si el interno ha redimido 2 años mediante trabajo o educación, él puede salir dos años antes de cárcel, eso lo daba directamente el establecimiento penal, ahora esto lo va a dar el juez", dijo a nuestro medio, este jueves 12 de febrero.

Es así que, el exjefe del Instituto Nacional Penitenciario explicó a detalle la modificación de la norma; con esta actualización se dispuso que sea un juez quien otorgue la redención de penas por trabajo y educación. Anteriormente se brindaba directamente a través del director del establecimiento penal.

Según detalló, actualmente el centro penitenciario se encargará solo de organizar el expediente correspondiente y luego remitírselo al juez para que este determine la procedencia de la libertad definitiva. "La libertad definitiva con redención de pena ya no la otorgará el director del establecimiento penal en los delitos con penas altas, sino el juez", precisó.

Limitación de redención de pena

En el caso de los delitos culposos o menores a cinco años, sí podrá ser el director del centro penal quien la otorgue, siempre y cuando se de le notifique al director regional. Además, mencionó la limitación de la redención de pena para delitos como sicariato, extorsión y demás. "No es procedente la redención de pena", especificó.

"Lo que está haciendo la norma 1737, publicada ahora, es que, se pude redimir pena por ejemplo, en robo agravado en 189 en la modalidad de 5x1, y en otros delitos también puede darse la redención de pena en el 6x1 cuando se trate de delitos graves, tanto por educación como por trabajo para efectos de libertad definitiva", indicó Small.

De esta manera, el exdirector del INPE, Germán Small, aclaró los efectos de las nuevas disposiciones legislativas referidas a la lucha contra la criminalidad.