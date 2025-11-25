Claudio Pizarro se divierte entrenando taekwondo con niños en Corea del Sur

25/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Claudio Pizarro volvió a llamar la atención durante su paso por Corea del Sur como embajador del Bayern Múnich. Entre autógrafos, fotos y una divertida clase de taekwondo, el 'Bombardero de los Andes' dejó claro cómo sigue conquistando corazones fuera de las canchas.

Claudio Pizarro sorprende en taekwondo con niños

Años después de su retiro, Claudio Pizarro sigue dejando huella, esta vez como embajador del FC Bayern.

Durante su reciente viaje a Corea del Sur, el exdelantero peruano se convirtió en el centro de atención al firmar camisetas, bufandas y figuritas para sus seguidores más fieles.

La actividad, organizada por el club alemán, reunió a fanáticos que han seguido de cerca su carrera en los muniqueses y lo recibieron con mucho entusiasmo.

En medio de la interacción con los fanáticos, Claudio Pizarro no perdió la oportunidad de recordar su paso por la Bundesliga. Antes de marcharse del país, el peruano aceptó un reto diferente: intercambiar el uniforme de fútbol por un particular equipo de taekwondo y participar en una clase educativa con niños.

Cuando ingresó a la sesión, Claudio Pizarro fue recibido por los pequeños con toda la energía del mundo. "Intentaré hacer lo mejor que pueda", comentó con humor mientras una niña intentaba asestarle un golpe. "Es agresiva", dijo entre risas.

La clase constó de tres etapas: calentamiento, golpes básicos y combate cuerpo a cuerpo. Al finalizar, Claudio Pizarro obsequió al instructor una camiseta del Bayern autografiada y firmó una serie de figuritas y souvenirs para los niños, quienes se llevaron un recuerdo inolvidable del encuentro.

El encuentro terminó con la foto grupal que quedó para la posteridad, reflejando la complicidad del exfutbolista con los más pequeños.

Bayern llega a Seúl con Pizarro

Además de estas actividades, Claudio Pizarro llegó a Seúl como rostro del Bayern Múnich para la apertura de la primera oficina del club en la ciudad, con el objetivo de descubrir talentos asiáticos junto a la Asociación Coreana de Fútbol.

Durante la ronda de preguntas, explicó que su labor se centra en expandir la identidad del club en el continente asiático, participar en eventos comunitarios y colaborar con empresas locales para fortalecer la marca bávara.

"Participamos activamente en diversas actividades comunitarias, como colaboraciones con aficionados, eventos de recolección y firmas de autógrafos. Además de sesiones fotográficas y participación en eventos con los aficionados, también colaboramos en la expansión de la marca del club mediante proyectos conjuntos con empresas colaboradoras", señaló.

Entre autógrafos, fotos, souvenirs y hasta una divertida clase de taekwondo, Claudio Pizarro volvió a demostrar por qué sigue siendo un ídolo, incluso lejos de las canchas.