Incendio en Chosica: Reportan explosiones en almacén de aerosoles y viviendas afectadas

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana, el voraz incendio registrado ocurrido en un almacén de aerosoles de Huachipa produjo constantes explosiones y latas presurizadas que salieron despedidas como si fueran proyectiles, afectando a viviendas aledañas.

Voraz incendio en Huachipa produjo intensas explosiones

El inmueble incendiado en el distrito de Lurigancho-Chosica se ubicó en la avenida Los Canarios, urbanización El Club Huachipa, una zona residencial y de algunas fábricas.

A las 11 de la mañana, la fuerza del siniestro se extendió a tal punto que llegó a alcanzar más predios en la avenida Los Tucanes, llegándose incluso a observar claramente desde varios kilómetros a la redonda.

Según información preliminar, el local funcionaría como fábrica o almacén de aerosoles. Más de 150 bomberos que acudieron al lugar pidieron a los vecinos que se alejen de la zona debido al despegue de las latas por las explosiones que aun persistían.

#EnVivo



Enorme incendio alcanza a más predios en la avenida Los Tucanes en Huachipa, más de 20 unidades de bomberos luchan para sofocar las llamas. El siniestro se observa desde varios kilómetros a la redonda, se registran además varias explosiones



Encuentra más información en... pic.twitter.com/YSZNu3NL4M — Canal N (@canalN_) February 12, 2026

Videos captaron cómo estas latas de aerosoles eran expulsadas con fuerza, alcanzando hasta 50 metros de altura, lo que incrementó aun más el riesgo en los alrededores.

En la avenida Los Tucanes, en uno de los lados del depósito, se observaron gran cantidad de latas regadas sobre la piesta, tras haber sido lanzadas por la onda expansiva del siniestro.

Ante la emergencia, obligó a vecinos de la zona a evacuar de inmediato. Incluso, algunos residentes que estuvieron tratando de retirar sus autos con ayuda de la Policía Nacional y del serenazgo.

Además, según imágenes de Canal N, las llamas alcanzaron hasta los segundos niveles de casas cercanas, alertando a los dueños, quienes, en medio de la desesperación, intentaban recuperar algunas de sus pertenencias ante el acance del fuego.

Almacén siniestrado era clandestino, según alcaldesa

Al lugar de los hechos, horas después. llegó la alcaldesa de Santa María de Huachipa, Jacky Cartolín, quien informó que el almacén de aerosoles incendiario no tenía autorización municipal para operar, razón por la cual lo califica como depósito clandestino.

"No es un almacén, no tiene permiso. En esta zona residencial no hay permiso para almacenes. La autoridad municipal no pudo intervenir antes porque no había actividad durante el día, cuando venía el personal de fiscalización nunca los encontraba", sostuvo.

Se desconoce la cantidad de material quíico almacenado en el establecimiento. Hasta el momento, según el citado medio, habrían tres personas heridas producto del voraz incendio.