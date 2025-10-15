Latam anuncia fin de la ruta aérea Lima-La Habana: LAP niega que sea por efecto del cobro de la TUUA

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lima Airport Partners (LAP) emitió un comunicado indicando que el retiro de la ruta aérea Lima-La Habana no guarda relación con el cobro de la TUUA, sino que es una decisión de gestión de la aerolínea Latam.

Latam cancela vuelos Lima-La Habana

La aerolínea Latam Airlines Perú anunció el fin de la ruta aérea Lima-La Habana en un comunicado que sorprendió a los viajeros y a la concesionaria del Aeropuerto Jorge Chávez, Lima Airport Partners (LAP).

En el comunicado indica que "con pesar" se decidió cancelar la operación de la ruta Lima-La Habana luego de 23 meses de funcionamiento y haciendo transportado a cerca de 110 mil pasajeros.

Según Latam, el motivo se da por una afectación al desempeño financiero por el próximo cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto, más conocida como TUUA de Transferencia, desde fines de octubre.

La decisión adoptada por la aerolínea, ante el cobro de la TUUA, afectaría a 70% de viajeros de esta ruta que son, en gran medida, pasajeros de conexión internacional.

"Este nuevo escenario de costos hace insostenible la operación de la ruta frente a la competencia regional, ya que muchos pasajeros en conexión optarían por otros hubs regionales que no imponen este tipo de cobros", indica en el comunicado.

LAP niega que sea por cobro de la TUUA

Ante el comunicado emitido por Latam, la concesionaria Lima Airport Partners, operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJC) desde 2001, publicó un comunicado advirtiendo su preocupación por la información brindada.

En primer lugar, indica que la aplicación de la TUUA es una tarifa prevista en la adenda 6 del contrato de concesión del aeropuerto desde el 2013. Como se sabe, el cobro de esta tarifa de conexión internacional, es el pago destinado para los pasajeros de vuelos internacionales que hacen uso de los servicios del AJJC en medio de su vuelo hacia otro destino internacional.

En ese sentido, LAP niega que el retiro de la ruta aérea Lima-La Habana sea consecuencia del cobro de la TUUA sino que responde a "factores internos de gestión" que cada aerovía cuenta.

"LAP rechaza que el costo de la TUUA afecte directamente en las decisiones empresariales de las aerolíneas", aseguró.

#COMUNICADO🚨✈️

Desde Lima Aiport Partners advertimos con preocupación la difusión de anuncios públicos por parte de las aerolíneas que buscan desinformar y generar confusión en torno a la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia.... pic.twitter.com/X6UPrZ4Q44 — Aeropuerto Jorge Chávez (@AeroJorgeChavez) October 15, 2025

El cobro de la TUUA internacional iniciaría a fines de octubre y estaría dirigida a pasajeros con otros destinos internacionales que tome el Aeropuerto Jorge Chávez como un punto de escala o intermedio. Este cobro no aplica a pasajeros que parten de Lima o para vuelos nacionales, por el momento.

La tarifa está establecida en 12.67 USD, incluido el IGV, por los servicios del aeropuerto. Hasta el momento, las aerolíneas no han incluido este pago en el boleto, por lo que LAP habilitará casetas físicas con POS y códigos QR para pagos inmediato.