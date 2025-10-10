Flavia Laos revela que padece enfermedad sin cura: "Mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo"

10/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana Flavia Laos decidió abrirse sobre un asunto que pocos conocían: una enfermedad sin cura que ha marcado su vida de manera profunda. Con sinceridad, la también influencer mostró cómo ha enfrentado momentos difíciles lejos de los reflectores.

Flavia Laos padece enfermedad sin cura

Flavia Laos sorprendió a sus seguidores al abrir su corazón en TikTok y mostrar uno de los momentos más difíciles de su vida. La actriz reveló que fue diagnosticada con soriasis guttata, una condición autoinmune que afecta la piel y que no tiene cura definitiva.

En su video, la joven influencer mostró imágenes de su cuerpo con manchas rojas, dejando ver una faceta que pocas veces comparte en redes sociales.

Según contó, las primeras señales aparecieron como puntos rojos dispersos, que al inicio pensó que eran simples alergias. Pero la persistencia de los síntomas la llevó a hacerse una biopsia, y finalmente recibió la confirmación: era soriasis guttata.

Flavia Laos relató que el estrés intenso y la pérdida de su abuelo en mayo de 2024 fueron detonantes de la enfermedad. "Como siempre, yo me creía una máquina, hasta que mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo", comentó.

Flavia Laos comparte su lucha con la soriasis

Más allá del diagnóstico, Flavia Laos confesó que lo más difícil fue enfrentar el impacto emocional de la enfermedad. Durante meses, evitó mostrar las marcas en su piel por inseguridad y miedo al rechazo. Sin embargo, con el tiempo decidió compartir su experiencia para acompañar a quienes atraviesan situaciones similares.

"Esto puede tardar meses en irse o quedarse contigo años", contó, explicando que la soriasis no es contagiosa pero sí impredecible, y puede reaparecer en momentos de estrés o desequilibrio.

La exchica reality reconoció que la visibilización de su caso es también un llamado a priorizar la salud mental y emocional: "A veces sentimos vergüenza de algo que no elegimos y que no podemos controlar. Pero lo he tomado como un recordatorio para cuidarme y ser más consciente de mí misma".

A pesar de que las lesiones desaparecieron temporalmente, volvieron a aparecer al año siguiente, motivándola a hablar sin filtros y sin miedo al juicio público. Lejos de ocultar su piel, Flavia Laos ofreció un mensaje de empatía.

"Hoy por hoy no veo la soriasis como algo negativo, lo veo como un recordatorio de que soy humana. Si tú también estás pasando por esto, quiero que sepas que no estás sola", añadió.

Así, Flavia Laos deja en evidencia que incluso las figuras públicas enfrentan desafíos personales como la soriasis guttata, una enfermedad sin cura que afecta la piel.