Turquía: Mujer distraída salva de morir arrollada por tranvía gracias a un guardia de seguridad

En la ciudad de Kayseri, al centro de Anatolia, en la región de Capadocia, Turquía, una mujer que iba distraída con los audífonos puestos, salvo de morir arrollada por un tranvía cuando intentó cruzar la vía. Gracias a la oportuna reacción de un guardia de seguridad de la estación, la tragedia se evitó.

Heroica acción del guardia

Cerca de las 8.30 de la mañana, la joven se dispuso a ir al otro lado de los rieles, viendo solo en una dirección, sin percatarse que un tren ligero venía en otro sentido. En ese momento, el trabajador de la estación Ayhan Akış, que estaba acompañado de un colega, se percató de que alguien avanzó y de inmediato retuvo su andar.

La misma reacción tuvo el conductor del tranvía, identificado como Enes Demir, que al ver a la mujer distraída por lo que escuchaba a través de sus audífonos, no atendió a la bocina que tocó previamente. Estos dos hechos impidieron que la joven pierda la vida o en un menor efecto, resulte herida por el peso de la unidad.

Un guardia en Turquía salvó a una mujer que iba con audífonos, segundos antes de que la aplastara un tranvía.



Un segundo de atención ajena valió más que toda su distracción propia. pic.twitter.com/MNF6qg4KTC — ELAMindset (@elamindset) October 14, 2025

Tras caer al suelo junto a Akış, la ciudadana en un primer momento se asustó por lo que vivió, pero procedió a agradecerle al guardia por salvarle la vida. El trabajador de la estación aseguró que la atendieron por unos minutos para cerciorarse de que se encontrara bien y luego se retiró.

Empresa a cargo del tranvía reconoció al guardia

Kayseri Büyükşehir Belediyesi şirketi Ulaşım A.Ş., el consorcio que gestiona los trenes ligeros en esta ciudad, reconoció este lunes lo a Ayhan Akış, el 'héroe' que salvó de morir a una pasajera. El diploma se lo entregó el mismo alcalde, el doctor Memduh Büyükkılıç. tal como se aprecia el la publicación compartida en redes.

"Recibimos a mi hermano Ayhan, quien evitó un posible accidente con conciencia del deber, atención y reflejo rápido en la estación del sistema de ferrocarril de Cumiriyet Square. No sólo cumplió con su deber, sino que también mostró un gran ejemplo de responsabilidad y humanidad. Nos hizo sentir orgullosos con su gesto amable", expresó el burgomaestre.

En otra publicación, la empresa instó a los usuarios a usa los pasos de peatones, revisar ambas direcciones al cruzar y que los audífonos pueden impedir oír el ruido ambiental.

De esta manera, una mujer salvó de morir arrollada por un tranvía en Turquía, gracias a la rápida reacción de un guardia de seguridad. La usuaria del servicio iba distraía por lo que escuchaba en sus audífonos.