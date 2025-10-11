Rosángela Espinoza y su insólita reacción al ser llamada "primera dama" por foto con José Jerí

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rosángela Espinoza, experta en causar polémica, protagonizó un curioso momento en Esto es guerra cuando Patricio Parodi la llamó "primera dama" por la foto, tomada hace años y compartida por el presidente José Jerí, quien aseguraba que conocerla había sido un sueño.

Polémica foto de Rosángela y José Jerí

Todo comenzó cuando, tras la elección de José Jerí como presidente, los usuarios hurgaron en sus redes sociales y descubrieron detalles que no pasaron desapercibidos. En su cuenta de Instagram, el mandatario seguía a diversas modelos y páginas de contenido subido de tono.

Sin embargo, lo que más ruido hizo fue una fotografía suya con Rosángela Espinoza que él mismo compartió hace unos años en Facebook. En aquel entonces, José Jerí —que recién daba sus primeros pasos en la política— escribió orgulloso que había "cumplido su sueño" de conocer a la popular chica reality.

"Hasta que la conociste en un evento (al cual casi no llegas). Sueño cumplido. Conaco, cumplidor de sueños", fue el mensaje que escribió José Jerí junto a la foto que se tomó con Rosángela Espinoza.

La imagen se viralizó rápidamente y desató una avalancha de comentarios. Muchos usuarios bromeaban asegurando que Rosángela Espinoza "pudo ser la primera dama" si aquel encuentro hubiera ido más allá de una simple foto.

Trolean a Rosángela Espinoza en EEG

Lejos de ignorar el tema, Esto es guerra aprovechó la coyuntura para bromear con Rosángela Espinoza. En uno de los juegos del programa, Patricio Parodi no dejó pasar la oportunidad y lanzó un comentario picante luego de que la 'Chica selfie' insinuara que él viajaría a Tailandia por su cumpleaños.

"Se va a ir a Tailandia (...) Recuerda que los amigos no se besan", le dijo Rosángela Espinoza, en clara alusión a los viajes de Patricio Parodi con Luciana Fuster, su expareja. Sin perder tiempo, el chico reality le devolvió el golpe con una frase que hizo estallar de risa al set: "Ya empezamos la broma, primera dama, tranquila".

El comentario dejó helados a los presentes y provocó la reacción inmediata de Rosángela Espinoza. Aunque en un inicio se mostró avergonzada, la modelo terminó tomándolo con humor, pero no sin antes lanzar una frase que se volvió viral en redes.

"Así que respétame, cucaracha, respétame. El que ríe último ríe mejor, no me hagan hablar", dijo, arrancando carcajadas del público.

