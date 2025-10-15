Joven pide visa para ver a su madre, quien se encuentra en estado vegetal en EE.UU., tras accidente vehicular

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un fatal accidente en Estados Unidos dejó a la madre de la joven de 29 años en estado vegetal. Ante ello, su hija y esposo solicitan ayuda para obtener la visa humanitaria tras una primera denegación por parte de la embajada.

Solicita visa humanitaria

En la búsqueda por mejorar su situación económica, Lourdes Fariona de 54 años, emprendió un viaje hacia Estados Unidos tres años atrás con el fin de lograr el 'sueño americano' y brindar mejores oportunidades a su familia en Perú.

Sin embargo, un trágico accidente de tránsito paralizó esta meta. Un automóvil dejó con diagnóstico en estado vegetativo irreversible el estado de salud de Fariona y el conductor del vehículo se dio a la fuga.

Los familiares de la agraviada, su hija Miluska de 29 años y su padre, necesitan viajar a Estados Unidos para estar con la agraviada. Según la información médica, no volverá a despertar. Sin embargo, la presencia de los familiares es vital como sostén del trágico momento y para poder sentar la denuncia policial por accidente de tránsito.

"Tanto el hospital como la policía no le pueden dar la información a Yessenia, que es nuestra amiga allá porque necesitan que esté un familiar directo. Por favor, permítannos viajar"

Lourdes Fariona viajó a Estados Unidos para mejorar la situación económica de su familia

Por ello, los familiares buscan que su caso pueda ser visible y obtener apoyo para viajar hacia Estados Unidos. Los familiares ya han solicitado el apoyo directamente con la embajada, sin embargo, indican que encontraron "indiferencia".

"Pese a que hemos presentado las evidencias, les hemos entregados el número del hospital, ellos nos han negado la visa; entiendo yo porque para ellos tal vez la evidencia no ha sido suficiente o el estado de mi mamá no es tan grave como para que podamos viajar", indica Miluska.

Lo cierto es que por la comunicación que mantiene con la amiga de su madre, el estado de salud es crítico. Por lo que reiteran el pedido de ayuda para obtener la visa humanitaria.

Conductor se dio a la fuga

El impacto causado por un conductor en las calles de Estados Unidos impactó gravemente contra la mujer de 54 años. Hasta el momento, las investigaciones policiales no pueden proceder porque necesitan la asistencia de un familiar directo de la agraviada, más aún no pueden viajar.

El paradero del mal conductor es desconocido. "La atropelló, la dejó en la pista, la abandonó, se dio a la fuga y no podemos hacer nada desde acá".

Los familiares de Lourdes Fariona, la madre de familia que viajó a Estados Unidos por brindar apoyo económico, necesitan con urgencia tramitar la visa humanitaria para volver encontrarse con la agraviada y avanzar con la investigación policial.