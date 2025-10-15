San Martín de Porres: Fachada de gimnasio es destruida tras recibir más de 10 impactos de bala

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En San Martín de Porres un gimnasio fue atacado a disparos por unos delincuentes y destrozó parte de su fachada, debido a que varias balas hicieron que el vidrio cayera sobre la vereda. Los agresores llegaron al lugar a bordo de una motocicleta y huyeron tras cometer su acto.

Atentan contra gimnasio en SMP

La madrugada de este miércoles 15 de octubre, en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, en la urbanización El Rosario, en el distrito limeño de San Martín de Porres, un establecimiento llamado Stephano's Fitness Gym fue blanco de la delincuencia.

De acuerdo a información recopilada por Exitosa, los facinerosos dispararon contra el negocio en más de diez oportunidades. Además, según la Policía Nacional del Perú (PNP) el acto delictivo se produjo cerca de las 3 y 30 de la mañana.

Cabe resaltar que, en la zona en la que se ubica el gimnasio que ha sido atacado, más específicamente en exteriores del lugar se observa la mampara destruida y algunos vidrios están regados en plena vereda.

Asimismo, vale indicar que en el primer piso de este inmueble está ubicado un minimarket y desde el segundo hasta el cuarto piso abarca este gimnasio. Los impactos de bala son bastantes gruesos lo que hace pensar que los malhechores usaron armas potentes para cometer este ataque.

Tendría relación con extorsión

La Policía Nacional maneja diversas hipótesis, entre ellas que este gimnasio estaría siendo víctima de la criminalidad. Este hecho ocurre poco después de otro ataque similar registrado en un área comercial de San Martín de Porres.

En diálogo para nuestro medio, uno de los usuarios del gimnasio solicitó mayor apoyo de la Policía Nacional en la seguridad de la zona debido a que también se registran robos a mano armada. "Mayor seguridad en la zona porque ya han habido robos anteriormente, ahora con este atentado espero que puedan tomar cartas en el asunto", sostuvo.

Asimismo, un vecino expresó que se siente atemorizado por este ataque suscitado y reveló que anoche no hubo alumbrado público en la zona. "Desde las 11 de la noche. Siempre se va la luz, nada está seguro", acotó.

Así, durante la madrugada de este miércoles 15 de octubre, un gimnasio ubicado en la cuadra 9 de la avenida Germán Aguirre, en el distrito de San Martín de Porres, fue atacado a balazos hasta en diez oportunidades por unos delincuentes afectando seriamente su fachada.