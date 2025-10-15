Amaia Montero regresa a la banda La Oreja de Van Gogh después de 18 años

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Oreja de Van Gogh ha logrado que sus cientos de fanáticos en el mundo queden totalmente sorprendidos tras anunciar el regreso de Amaia Montero, quien fue su vocalista. La artista volverá a unirse al grupo español tras 18 años.

El retorno esperado de Amaia Montero

Este miércoles 15 de octubre la banda oriunda de España oficializó el retorno de Amaia Montero a través de un comunicado publicado en su página web poniendo fin a los rumores sobre este esperado hecho.

La cantante de 49 años de edad abandonó el grupo en 2007 para iniciar una carrera como solista. Un dato que vale indicar, es que la unión de ella se da un año después de que la banda anunciara que Leire Martínez dejaba de ser la vocalista principal tras 17 años en sus filas.

Junto a su pronunciamiento, los españoles han compartido una fotografía en la que aparece Álvaro Fuentes, Xabi San Martín, Haritz Garde y Amaia Montero. Sin embargo, quien sorprendió por su ausencia fue Pablo Benegas, quien se conoció no acompañará al conjunto en esta nueva etapa.

El comunicado del grupo español

Al inicio del comunicado la agrupación expresa la emoción que han sentido los miembros al reencontrarse y revelan que se han dedicado a repasar sus éxitos y a escribir "nuevas historias" que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo.

Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos.



Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?



Comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino. pic.twitter.com/luPndDYRfT — La Oreja de Van Gogh (@laorejadevgogh) October 15, 2025

"De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra etapa nueva etapa en nuestro camino", detalla la banda al final de su comunicado con la firma de los cuatro miembros actuales.

La inesperada salida de Pablo Benegas

Como mencionábamos líneas arriba, el músico Pablo Benegas no formará parte de este nuevo ciclo en la historia de La Oreja de Van Gogh, así lo dio a conocer la propia agrupación.

"Pablo por su parte, aunque sigue formando parte del grupo, ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca. Hasta que nos volvamos a encontrar le deseamos todo lo mejor", se lee en el pronunciamiento del grupo de pop.

