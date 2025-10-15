Fernando Velasco fue vacado como alcalde de Chorrillos: Sucesor fue suspendido por actos de corrupción

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado fundada la vacancia contra Fernando Velasco Huamán, quien hasta ahora se desempeñaba como alcalde de Chorrillos, tras ganar las elecciones distritales de esta jurisdicción en 2022. El sucesor sería el teniente alcalde Richard Cortez Melgarejo, suspendido por corrupción tras recibir dinero en una reunión privada.

Decisión personal sobre piscina municipal

La cesión de la piscina municipal del complejo deportivo N°1 Terán, realizada en diciembre del 2024 a favor de una empresa privada, fue el motivo por el que se pidió la vacancia de la autoridad edil. La acusación señala que esto lo hizo a título personal, sin consultarle a los concejales del distrito.

"Con fecha 26 de diciembre del 2024, el alcalde de la Municipalidad Distrital de Chorrillos, Fernando Velasco, por decisión estricta y excluyentemente personal, sin contar con la autorización previa del Concejo Municipal como normal la LOM (Ley Orgánica de Municipalidades), entregó en cesión en uso, y procedió a inaugurar la privatización que hizo de la piscina temperada semiolímpica", indica parte de la acusación.

Argumentos para pedir la vacancia de Fernando Velasco.

Según la denuncia, la beneficiada fue la empresa Asociación Deportiva de Natación Edgardo Merino H2O-EMH2O E.I.R.L., cuyo representante legal es Edgardo Merino Helguero. Agrega que desde el 20 del mismo mes se había realizado publicidad y ofertaba clases de natación, sin que hubiera aprobación concejal para la celebración del convenio.

Entre las evidencias que mostraron, se encontraron boletas de pago y cobro, las mismas que comprobaron las transacciones comerciales realizadas. Esto quiere decir, que se efectuaron los abonos a la compañía mencionada. El expediente también demuestra que no hubo acuerdo para la ejecución de las clases, las cuales fueron impartidas. En enero del 2025, el concejo no aprobó el contrato.

Cuestionamiento sobre teniente alcalde

La salida de Velasco Huamán dejaría el la silla municipal a Richard Cortez Melgarejo, teniente alcalde de la jurisdicción. Un video difundido en marzo de este año lo captó recibiendo 5 mil soles en una reunión privada, razón por la cual el Concejo chorrillano lo suspendió por corrupción.

El mismo alcalde vacado presentó la prueba ante concejales y vecinos. El también integrante de APP alegó que se trató de un clip editado y lo acusó de borrar la parte cuando lo amenaza de muerte.

La decisión del JNE de vacar al alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco, deja libre el cargo en el municipio, por ende, quien debería asumir el cargo es Richard Cortez, quien fue suspendido del cargo por presuntos actos de corrupción.