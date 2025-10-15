Google lanza nuevas herramientas de protección por estafas digitales

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Tecnología

En un mundo cada vez más conectado, las amenazas digitales se vuelven más sofisticadas. Por eso, en el mes de la concientización sobre ciberseguridad, Google lanzó nuevas funcionalidades para proteger la información en línea de las personas y construir un entorno digital más seguro. Además, dio a conocer cómo está trabajando para reforzar la seguridad digital en tecnologías como la IA.

Nuevas herramientas para combatir estafas y fraudes en línea

Cuatro de cada cinco usuarios en el mundo temen perder el acceso a sus cuentas por un solo hackeo, según un estudio de Google y Morning Consult. Frente a este escenario, la compañía impulsa nuevas soluciones para combatir estafas y proteger la información personal de millones de personas. A continuación, las cinco novedades disponibles a partir de hoy:

Mensajes de Google : desactiva automáticamente los enlaces en mensajes sospechosos de ser spam, evitando así que las personas hagan clic en sitios maliciosos.

: desactiva automáticamente los enlaces en mensajes sospechosos de ser spam, evitando así que las personas hagan clic en sitios maliciosos. Key Verifier : esta herramienta permite confirmar que la conversación se mantiene realmente con la persona correcta mediante la verificación de códigos QR o números en la aplicación de Contactos, una medida clave en tiempos donde los intentos de suplantación y los deepfakes son cada vez más comunes.

: esta herramienta permite confirmar que la conversación se mantiene realmente con la persona correcta mediante la verificación de códigos QR o números en la aplicación de Contactos, una medida clave en tiempos donde los intentos de suplantación y los deepfakes son cada vez más comunes. Actualizaciones en Google Play Protect : ahora se bloqueará la instalación de apps que soliciten permisos sensibles y que puedan estar asociadas a fraudes financieros. Este sistema ya cubre miles de millones de dispositivos en más de 170 países, reforzando la seguridad del ecosistema Android.

: ahora se bloqueará la instalación de apps que soliciten permisos sensibles y que puedan estar asociadas a fraudes financieros. Este sistema ya cubre miles de millones de dispositivos en más de 170 países, reforzando la seguridad del ecosistema Android. Contactos de recuperación : permitirá designar a familiares o amigos de confianza para verificar la identidad del usuario en caso de pérdida de acceso u olvidarte la contraseña.

: permitirá designar a familiares o amigos de confianza para verificar la identidad del usuario en caso de pérdida de acceso u olvidarte la contraseña. Inicio de sesión con número de teléfono: identifica automáticamente las cuentas utilizando el número de teléfono asociado durante la configuración, lo que simplifica el proceso de verificación en nuevos dispositivos.

Más información en este blog post de Esto es Google.

¿Qué buscan los peruanos sobre ciberseguridad?

Según datos de Google Trends, las consultas relacionadas con la seguridad digital y la protección de la información continúan ganando relevancia entre las personas.

En Perú, el término "contraseñas" fue el más popular relacionado a ciberseguridad.

fue el más popular relacionado a ciberseguridad. El interés por la privacidad de la información casi se ha duplicado en los últimos 12 meses en Perú y «Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales» es una búsqueda de tendencia.

casi se ha duplicado en los últimos 12 meses en Perú y es una búsqueda de tendencia. En el país, las preguntas más populares fueron "¿Cómo ver la contraseña de wifi en mi PC?" y "¿Cómo poner contraseña a mi laptop?".

A continuación, las principales tendencias:

Los temas más populares en Perú en torno a la ciberseguridad son: Contraseñas Gestor de contraseñas Incognito Antivirus Hacker Las preguntas de mayor interés sobre ciberseguridad en Perú son: ¿Cómo ver la contraseña de wifi en mi PC? ¿Cómo poner contraseña a mi laptop? ¿Qué es phishing? ¿Cómo desactivar el antivirus? ¿Qué es un backup? Las búsquedas que más interés generaron en Perú relacionados con ciberseguridad en el último año: Deepseek Hackeo interbank y2mate tiene virus Ley anti spam Meta ai En Perú, las regiones con mayor interés en ciberseguridad fueron: Callao Junín Lima Piura Moquegua

La IA como aliada para la seguridad

La inteligencia artificial (IA) juega un rol clave en la seguridad online. Por eso, Google la utiliza para identificar y corregir vulnerabilidades antes de que sean explotadas, y para desarrollar sistemas más seguros por diseño.

Recientemente presentó CodeMender: un agente impulsado por los modelos Gemini que detecta y corrige vulnerabilidades de código de manera automática, acelerando los tiempos de respuesta y mejorando la seguridad del software de código abierto. A su vez, lanzó el Programa de Recompensas por Vulnerabilidades de IA, que recompensa a investigadores en todo el mundo que identifiquen vulnerabilidades relacionadas con la IA, fomentando la colaboración con la comunidad de ciberseguridad.

Y actualizó su Marco de IA segura 2.0, un conjunto de guías para el desarrollo de sistemas seguros por diseño que incluye controles específicos para agentes de IA y principios de transparencia y control humano.