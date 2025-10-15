Distritos de Lima sufrirán corte de agua el jueves 16 de octubre: Revisa si tu zona se verá afectada, según Sedapal

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que realizará cortes programados del servicio en diversos distritos de Lima el jueves 16 de octubre, como parte de trabajos de mantenimiento y mejoras en la red. Revisa en esta nota si tu zona se verá afectada.

¿En qué distritos será el corte de agua?

Como se sabe, la empresa estatal brinda servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento y reúso de aguas residuales con altos estándares de calidad para satisfacer las necesidades de la población, enriqueciendo la vida de las personas, generando valor económico, social y ambiental.

En ese marco, a través de su canal de difusión en WhatsApp, Sedapal reveló que realizarán la interrupción temporal del servicio en Lima Metropolitana debido a un programa técnico destinado a la modernización de la red de distribución. Por ello, exhortan a los vecinos a almacenar agua con anticipación.

Interrupción del servicio en Comas

Horario de corte: Desde el mediodía hasta las 6:00 p.m.

Desde el mediodía hasta las 6:00 p.m. Áreas afectadas: Cerro Collique ref. Av. Alfonso Ugarte cdra. 12 A.H. Año Nuevo sector Lomas del Aposento Alto. Todo el distrito de Comas, excepto el área comprendida entre las Av. Gerardo Unger, Av. República de Israel, Av. Micaela Bastidas, Av. Túpac Amaru.

Cerro Collique ref. Av. Alfonso Ugarte cdra. 12 A.H. Año Nuevo sector Lomas del Aposento Alto. Todo el distrito de Comas, excepto el área comprendida entre las Av. Gerardo Unger, Av. República de Israel, Av. Micaela Bastidas, Av. Túpac Amaru. Motivo: limpieza y desinfección del Reservorio Collique (4,000 m3).

limpieza y desinfección del Reservorio Collique (4,000 m3). Sector 339, 340C, 341A y los sectores del 342 al 350.

Corte de agua en Carabayllo

Horario de corte: Desde el mediodía hasta las 6:00 p.m.

Desde el mediodía hasta las 6:00 p.m. Áreas afectadas: Área comprendida entre límite distrital con Comas, Río Chillón, Av. Parque Zonal, Av. Túpac Amaru y Av. Amador Merino Reyna.

Área comprendida entre límite distrital con Comas, Río Chillón, Av. Parque Zonal, Av. Túpac Amaru y Av. Amador Merino Reyna. Motivo: limpieza y desinfección del Reservorio Collique (4,000 m³).

limpieza y desinfección del Reservorio Collique (4,000 m³). Sector 350, 351, 352.

También se detalló que el sector 376 se verá afectado, precisamente desde el mediodía hasta las 8:00 p.m. en: Urb. Santa María II, III, IV, V y VI etapa, Urb. Parque Real, Urb. Portal de Santa María, Urb. Santa María, Urb. Santa María de Villa Club, Urb. Santa María Cerro Laguna.

Ejecución de empalme en Miraflores

Áreas afectadas: Urb. Santa Cruz, Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Jorge Chávez, Malecón Cisneros.

Urb. Santa Cruz, Urb. Miraflores. Cuadrante: Av. José Pardo, Av. Jorge Chávez, Malecón Cisneros. Horario de corte: Desde el mediodía hasta las 11:00 p.m.

Sin agua en San Borja

Horario de corte: Desde el mediodía hasta las 11:00 p.m.

Desde el mediodía hasta las 11:00 p.m. Áreas afectadas: Conjunto Residencial Torres de Limatambo. Cuadrante: Av. Aviación, Av. Angamos Este, Calle Emilio Harth Terré, Av. Ricardo Malachowski, Jr. Claudio Galeno, Jr. Eduardo Ordóñez.

Conjunto Residencial Torres de Limatambo. Cuadrante: Av. Aviación, Av. Angamos Este, Calle Emilio Harth Terré, Av. Ricardo Malachowski, Jr. Claudio Galeno, Jr. Eduardo Ordóñez. Motivo: Ejecución de empalme.

Ejecución de empalme. Sector 67.

Limpieza de reservorio en El Agustino

Áreas afectadas: A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nocheto, A.H. Señor de Los Milagros, P.J. Villa Hermosa, A.H. Los Perales, A.H. Ampl. Nocheto Mz. A y B.

A.H. Virgen del Carmen, A.H. Nocheto, A.H. Señor de Los Milagros, P.J. Villa Hermosa, A.H. Los Perales, A.H. Ampl. Nocheto Mz. A y B. Horario de corte: 1:00 p.m. a 11:50 p.m.

1:00 p.m. a 11:50 p.m. Motivo de suspensión: Limpieza de reservorio.

Sedapal anunció la suspensión temporal del abastecimiento de agua potable para el 16 de octubre en distintos sectores de Lima Metropolitana, con el objetivo de garantizar que el servicio llegue a todos los hogares sin contratiempos.