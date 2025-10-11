Futbolista, con antecedentes por hurto, es detenido en Surco por extorsionar a empresario

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Atrás quedaron sus dominadas con el balón y esos goles que sorprendían a todos. Hoy, Fabricio Cabrera Ramírez, exponente del futsal y del fútbol peruano, está en el ojo de la tormenta tras ser acusado de extorsionar a un empresario durante tres años.

La historia, que mezcla deporte, amenazas y dinero, sorprendió a muchos, pues Fabricio Cabrera Ramírez había brillado en más de cuatro equipos de Primera División y en el Mundialito de El Porvenir.

Futbolista es detenido por extorsión

Agentes de la División de Investigación de Robos de la Dirincri lograron detener a Fabricio Cabrera Ramírez en la playa de estacionamiento del Jockey Plaza, ubicado en Surco.

El exfutbolista se encontraba en la camioneta de su pareja cuando fue intervenido. Según informó la Policía Nacional, tenía S/800 soles que acababa de recibir del empresario al que habría extorsionado, además del celular con el que habría enviado los mensajes y una munición.

El jefe de la unidad, coronel Juan Montufar, detalló que Fabricio Cabrera Ramírez y la víctima no eran vecinos ni amigos, pero se conocieron a través de un equipo de fútbol.

"Aparentemente, no le fue bien, pero el detenido avizoró que tenía empresas y empezó a solicitarle dinero. Le decía que era para un equipo de fulbito que el detenido manejaba. Si la víctima se negaba, le decía: 'Los muchachos lo van a visitar'", precisó.

Futbolista tenía antecedentes por hurto

La investigación reveló que el 1 de octubre un cómplice de Fabricio Cabrera Ramírez dejó un arreglo floral en el domicilio y empresa del agraviado, acompañado de fotos de su familia y un mensaje que decía: "Te vas a morir".

Todo el recorrido del cómplice fue grabado, y en los últimos tres años, la víctima —cuyo nombre se mantiene en anonimato— habría depositado más de S/30 mil soles para evitar represalias.

Fabricio Cabrera Ramírez no es nuevo en problemas con la ley. Registra antecedentes por hurto en el 2015, lo que, según fuentes policiales, agrava su situación actual. Los agentes de Dirincri señalaron que la detención fue clave para evitar que el exfutbolista y sus cómplices continúen con el patrón de amenazas y cobros ilícitos.

