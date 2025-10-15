RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Alcalde de San Luis sobre José Jerí: "Hay que darle el beneficio de la duda y es importante la unidad de todos"

En entrevista con Exitosa, el alcalde de San Luis, Ricardo Pérez, indicó que le otorgará el "beneficio de la duda" al Gobierno de José Jerí y señaló que es un momento para unir a los peruanos.

Alcalde de San Luis pide darle el beneficio de la duda a José Jerí. (Foto: Difusión)

15/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este lunes 13 de octubre, el flamante presidente de la República, José Jerí, sostuvo un reunión con todos los alcaldes de Lima Metropolitana para abordar diferentes alternativas de solución en la lucha contra la inseguridad que atraviesa el país.

Alcalde de San Luis da el beneficio de la duda a José Jerí

En medio de esta coyuntura, Exitosa conversó con dos autoridades ediles que estuvieron presentes en este encuentro con el jefe de Estado como lo fueron el burgomaestre de Magdalena, Francis Allison, y el de San Luis, Ricardo Pérez.

Este último opinó sobre las críticas que ha recibido José Jerí por la acusación que se le hizo por presunto abuso sexual. Además, su participación en leyes aprobadas por el Congreso de la República que habrían favorecido al crimen, también le valió una serie de cuestionamientos y hasta pedidos para que deje el cargo.

Sin embargo, Ricardo Pérez señaló que es necesario darle el beneficio de la duda al presidente ya que se necesita unión de todos los componentes del Estado para lograr estabilidad y terminar este periodo en julio del 2026.

"Hay que darle el beneficio de la duda y considero que si es importante la unidad de todos para poder culminar este periodo de gobierno y se den las nuevas elecciones", indicó.

Saluda la designación de Vicente Tiburcio como ministro del Interior

Otro punto al que se refirió el alcalde de San Luis fue sobre la designación de Vicente Tiburcio como ministro del Interior. Como se sabe, esta cartera es fundamental para continuar con la lucha contra la criminalidad que se vive.

A propósito de ello, Pérez aseguró que su experiencia en el sector inteligencia dentro de la Policía Nacional del Perú es más que importante ya que se necesita de este importante elemento para acabar de una vez por todas al sicariato y extorsión que mantiene bajo el miedo a gran parte del territorio.

 "Supuestamente, el ministro que han colocado el día de hoy es un ministro con experiencia en temas de inteligencia y es lo que se necesita en este momento, atacar al crimen con inteligencia", añadió.

