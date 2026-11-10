Temor en Áncash: registra tercer fallecimiento por dengue y refuerza la fumigación en zonas afectadas

10/11/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una mujer de 42 años se convirtió en la tercera víctima mortal del dengue en Áncash, luego de fallecer el último fin de semana en la provincia de Casma. El deceso ocurre mientras las autoridades sanitarias desarrollan campañas de fumigación en esta jurisdicción y en el distrito de Santa para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Familia relata que recibió atención un día antes

Según sus familiares, la mujer acudió el viernes 6 de noviembre al Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma para recibir atención por dengue. Indicaron que, después de que le bajara la fiebre, fue enviada a su vivienda.

Durante la madrugada del sábado 7 presentó dolor en el pecho y dificultad para respirar. Sus allegados la trasladaron nuevamente al establecimiento con apoyo del serenazgo, pero llegó sin vida. El relato sobre la atención previa corresponde a la versión de la familia.

Casma concentra dos de los fallecimientos

Con este caso, Áncash acumula tres muertes por dengue. La primera víctima fue un niño de 11 años, también procedente de Casma. La segunda fue un adulto mayor de 78 años del distrito de Santa, quien falleció en el Hospital III de EsSalud de Chimbote.

Ante los fallecimientos y el incremento de casos, las autoridades mantienen las acciones de control del mosquito en las localidades afectadas.

Fumigación alcanzó casi el 80% de viviendas programadas

El director de la Red de Salud Pacífico Sur, Miguel Namihas Gonzales, informó que la primera vuelta de fumigación en Casma permitió intervenir 6.702 de las 8.556 viviendas previstas. Sin embargo, encontraron 1.060 inmuebles cerrados y 160 familias rechazaron el ingreso del personal.

Para la segunda vuelta, las brigadas buscan alcanzar o superar el 80% de cobertura. El funcionario pidió facilitar su trabajo y eliminar recipientes donde se acumule agua, pues la fumigación actúa principalmente contra los zancudos adultos y debe complementarse con la eliminación de criaderos.