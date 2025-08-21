Sedapal anuncia corte de agua en Lima este 22 de agosto: ¿Estás en la lista de distritos afectados?

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El viernes, 22 de agosto, diversos distritos de Lima atravesarán una interrupción temporal del servicio de agua potable debido a labores de mantenimiento en el sistema de almacenamiento. Sedapal indicó que estos trabajos son esenciales para mejorar la calidad del servicio y asegurar un abastecimiento eficiente a futuro. Descubre qué zonas se verán afectadas.

¿En qué distritos será el corte de agua?

Según el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), el corte de agua afectará este jueves en al menos tres distritos de Lima Metropolitana, por lo cual, exhorta a la ciudadanía a tomar las precauciones necesarias como llenar baldes, tinas o cualquier recipiente útil para pasar el día sin mayores complicaciones.

Asimismo, la empresa estatal detalla que la principal razón de la suspensión es la limpieza de reservorios, aunque también se están ejecutando reparaciones de tuberías y trabajos de emergencia en otras áreas. A continuación conoce la lista de los distritos que presentarán la interrupción del servicio de agua potable de forma temporal.

Santa Anita se verá afectada

Motivo: Limpieza de reservorio.

Limpieza de reservorio. Zonas afectadas: P.J. Los Perales Ampliación, A.H. Los Eucaliptos, A.H. Las Lomas de Nocheto, A.H. Vista Alegre, A.H. Las Malvinas, Coop. Virgen de las Nieves, A.H. Las Terrazas, A.H. Cristo Rey, A.H. Las Terrazas de Los Perales, A.H. Los Hijos de Los Perales.

8:00 a.m. de 8:00 p.m. Sector 77

Corte de agua en Villa María del Triunfo

Horario de corte : Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m.

Desde las 8:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Áreas afectadas: A.H. Villa Progreso, Proyecto Integral Perú Unido, A.H. Los Olivos, A.H. Manuel Arévalo, A.H. El Paraíso, P.J. San Gabriel Sector Vallecitos Alto, A.H. Manuel Arévalo, A.H. Las Rocas, A.H. Valle Hermoso, A.H. Villa Santa Rosa Comité 47, A.H. Comité 39, Mz. 216, 127, A.H. San Martín, A.H. Vallecitos Nuevo, A.H. Valle Alegre, P.I. Los Forestales, A.H. Los Jardines, A.H. José M. Arguedas, A.H. Dora Francisca Zea, A.H. 3 de Mayo, A.H. Vallecitos Nuevo, A.H. Ampl. Sector Vallecitos Alto V Etapa, A.H. 24 de Junio, A.H. Las Rocas.

Limpieza de reservorio. Sector 308.

Por último, el distrito de Comas también se vería afectado por la interrupción del servicio de agua potable desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m. del 22 de agosto por limpieza de reservorio, precisamente en el sector 349: A.H. Collique, A.H. Villa Collique, A.H. Collique 5ta Zona.

De esta manera, Sedapal anunció que este viernes, 22 de agosto, habrá corte de agua en los distritos de VMT, Comas y Santa Anita por trabajos de mantenimiento en infraestructuras esenciales para tener una reserva segura. En la mayoría de los casos, se tiene previsto que el servicio se restablezca el mismo día, durante la noche.