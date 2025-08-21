Presidente de Anitra acusó "chantaje" del MTC a dirigentes ante paro: "Se han prestado para estar del lado del Gobierno"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En comunicación con Exitosa, el presidente de presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, denunció que un presunto "chantaje" por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a dirigentes del sector transporte para que estos no se unan al paro convocado para este 21 de agosto.

Acusan "negociaciones" por parte de dirigentes

Durante diálogo con Nicolás Lúcar para Hablemos Claro, Valeriano indicó que, efectivamente, el propio ministro César Sandoval fue quien, desde tempranas horas del día, ya había anunciado que el paro programado para este jueves, no iba a tener éxito.

"Desde un inicio el ministro decía que no iba a haber paro porque se había juntado con algunos dirigentes gremiales, sabemos que ya pareciera que a los corredores le han ampliado la ruta, fue de repente uno de lo negociado por alguno de los gremios y otros buscando sus apetitos personales", dijo a nuestro medio.

De tal modo, indicó que se usó el argumento de que el paro era "político" para excusarse de no participar en la movilización. Según precisó Valeriano, se cuestionó el motivo para tomar esta medida que, con claridad se realizó ante los constantes casos de delincuencia y criminalidad en el país, sobre todo contra transportistas que son extorsionados.

En tal sentido, Valeriano lamentó que hayan dirigentes gremiales que "nunca levantaron la bandera de los problemas de los transportistas", por lo que criticó que, cuando se necesitaba de su apoyo para que esta medida sea masiva, prefirieron prestarse a "estar a lado del Gobierno y el ministro Sandoval".

César Sandoval sobre paro de transportes

Como se recuerda, durante las primeras horas del paro de transportistas para este jueves 21 de agosto en Lima y Callao, convocado por gremios de transporte formal, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, brindó el primer balance de este evento.

Desde el Centro de Gestión y Control de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU), el titular del MTC se hizo presente para brindar las primeras informaciones ante el bajo acatamiento del paro de transportistas convocado, por lo menos hasta estas horas de la mañana.

"Estamos regular, normal el desplazamiento de los transportistas formales. Incluso (...) representantes de gremios que decían acoplarse a un paro, sus agremiados están circulando normalmente y la demanda es normal también. (...) esto será normal como cualquier otro día", informó.

