Martín Vizcarra: Junta de Clasificación decidirá MAÑANA situación carcelaria del expresidente, según jefe del INPE

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La situación carcelaria del expresidente Martín Vizcarra se definirá este viernes 22 de agosto, según informó el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes.

Insiste en traslado a Lurigancho

Luego de la anulación de la resolución que establecía el encarcelamiento de Vizcarra en el penal Barbadillo, en Ate, por 5 meses, como cumplimiento de prisión preventiva, Paredes estimó fecha para que se establezca a qué centro conducirán a Vizcarra.

"Yo creo que debe ser mañana, atendiendo a los tiempos que aparecen en esta resolución", comentó a la prensa.

No obstante, recalcó que, según el puntaje que le otorgó la junta de clasificación y la norma vigente, el exmandatario debería ser enviado a Lurigancho.

Pese a que no aseguró que esto sea definitivo, indicó que la puntuación de 10 establece que sea internado en el centro anteriormente mencionado. Sin embargo, dijo que, de encontrarse irregularidades en la disposición, puede anularse la medida.

"Se ha valuado una serie de motivos pero esta misma resolución dice que, si hay fallas o irregularidades en la clasificación, que el director regional puede declarar la nulidad si se encontró irregularidades", manifestó.

Admite error de junta de clasificación

Durante su intervención con la prensa, Iván Paredes reconoció que la junta clasificadora cometió un error al haber destinado al exmandatario al penal Barbadillo.

Señaló que el equipo, conformado por un abogado, un psicólogo y una asistenta social, actúan de manera autónoma, por lo que los responsabilizó de no haber tomado en cuenta la resolución que indicaba el puntaje de 10 de Vizcarra.

"Todavía no ha habido ninguna resolución. no hemos dicho que se va a ir a Barbadillo, o se va a ir al Callao, no hemos dicho nada. Están creyendo que vamos a dictar una resolución así. Debería, correspondería que vaya a Lurigancho, pero todavía faltan varias cosas", puntualizó.

Se desliga de injerencia en decisión

Asimismo, el jefe del INPE rechazó haber tenido alguna injerencia en la decisión de evaluación del centro penitenciario a donde fue designado Martín Vizcarra.

Del mismo modo, negó que la junta haya sido influenciada por algún tipo de ente del exterior, refiriéndose a la presidenta Dina Boluarte, a empresas privadas, públicas, periodismo y abogados "renombrados del Perú".

Para Paredes, Vizcarra debería ser trasladado a Lurigancho porque habría cometido delitos antes de asumir como jefe de Estado.

De esta manera, se conoció que la decisión del penal donde será recluido el expresidente se dará este viernes 22 de agosto, según el jefe del INPE, Iván Paredes.