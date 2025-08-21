Senamhi anuncia que mañana inician las lloviznas en cuatro regiones del país: Estas serán las zonas afectadas

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que desde este viernes 22 de agosto, la zona costera sur del Perú experimentará lloviznas y descenso de temperaturas, lo cual tendrá un mayor impacto en cuatro regiones en específico.

¿En qué zonas afectarán las lloviznas?

Según detalló el Senamhi, el fenómeno climatológico durará hasta el domingo 24, y estará remarcado por un considerable aumento de la sensación de frío, sobre todo durante las noches.

De acuerdo al Aviso n.º 286, las zonas más afectadas serán Arequipa, Ica, Moquegua y Tacna, clasificado en una alerta de nivel de peligro naranja.

✅ Entre el 22 y 25 de agosto la costa peruana experimentará un aumento de nubosidad, lloviznas generalizadas y una mayor sensación de frío. Estas condiciones se presentarán principalmente durante las noches, madrugadas y las primeras horas de la mañana. https://t.co/lC8rjNUu7w — Senamhi (@Senamhiperu) August 21, 2025

En la información de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, subrayó que en Lima Metropolitana también se presentarán precipitaciones leves, con presencia de nubosidad, niebla y neblina, con mayor énfasis en la noche, amanecer y madrugada.

Humedad por fenómeno climatológico

Según la información brindada, en la costa sur habrán acumulados de hasta 3 milímetros (mm) de agua por día, en Arequipa, y, tanto en Moquegua como Tacna, los registros oscilan entre 1 a 2 mm diarios. Por parte de Ica, aunque las lloviznas serán más leves, serán valores cercanos a 1 mm.

Lo mismo será en Lima, ya que las precipitaciones no serán intensas, por lo que también se prevé, en distritos del sur, acumulados de hasta 1mm.

Bajas de temperatura

De acuerdo con el organismo meteorológico, las temperaturas diurnas en Lima oscilarán entre 16 ℃ y 19 ℃, mientras que las noches y madrugadas registrarán mínimas de 12 ℃ a 15 ℃.

En los distritos costeros del sur y oeste, la sensación de frío podría intensificarse debido a la humedad y la presencia de vientos.

En el caso de Lima Provincias, se esperan condiciones similares, con máximas de 22 ℃ durante el día y descensos de hasta 11 ℃ en la noche.

El Senamhi advirtió que el fenómeno también alcanzará a regiones del norte como Chiclayo, Piura, Tumbes, Áncash y La Libertad.

En estas zonas, si bien las lloviznas serán de menor intensidad, podrían registrarse acumulados de hasta 1 mm, con temperaturas nocturnas de 16 ℃ y máximas cercanas a 25 ℃ en horas del día.

De esta manera, las autoridades del Senamhi exhortaron a la población a tomar medidas preventivas frente a este descenso térmico, como abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a niños y adultos mayores, que son la población más vulnerable a sufrir enfermedades respiratorias por las bajas condiciones climáticas.