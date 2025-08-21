DNI electrónico GRATIS este 24 de agosto: Conoce AQUÍ dónde obtenerlo y los requisitos de Reniec

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) continúa implementando campañas para la obtención del Documento Nacional de Identidad (DNI) en su versión electrónica. Descubre en esta nota, todos los detalles sobre dónde podrás obtener el DNIe de forma gratuita este domingo, 24 de agosto.

Importancia de obtener el DNIe

Según lo revelado por Reniec, la importancia de obtener el DNI electrónico (DNIe) recae en que permite acreditar de manera presencial y no presencial la identidad de su titular. Además, permite la firma digital de documentos electrónicos, garantizando a la ciudadanía el acceso eficiente y en cualquier momento, a los servicios que implementarán las instituciones públicas.

Otro de los objetivos que tiene este DNIe es el buscar cerrar brechas de identificación, especialmente en poblaciones vulnerables o de difícil acceso. Asimismo, reduce el uso de documentos físicos en gestiones habituales, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y una administración documental más eficiente.

Otras de las ventajas de tener el DNI de forma electrónica es el siguiente:

Tiene la misma eficacia jurídica que una firma manuscrita cuando ha sido generada dentro del marco de la Infraestructura Oficial de Firma Electrónica (IOFE). Garantiza la autenticidad e integridad del documento, además de su autoría. Podrás acceder a todos los servicios digitales que el Estado pone a tu disposición (el voto electrónico o tramitar copias certificadas de actas oficiales con pleno valor legal).

DNI electrónico gratis: ¿Dónde y cuándo?

Este documento puede ser solicitado por cualquier peruano mayor de edad en 34 agencias que se encuentran en 24 ciudades del país. El precio para acceder a ello es de S/41 con el código de tributo 00521 en el Banco de la Nación, agentes y págalo.pe; sin embargo, existe una campaña gratuita en una determinada zona de la capital.

La Municipalidad de Pucusana anunció que este domingo, 24 de agosto, se desarrollará una campaña gratuita de trámite de DNI electrónico desde las 9:00 a.m. en la plaza de Armas Miguel Grau Seminario, en coordinación con el Reniec.

Según detalló el municipio, los cupos son limitados, por lo cual, exhorta a todos los residentes de ese distrito a tomar las precauciones necesarias para llegar a tiempo. Entre los servicios que estarán disponibles en esa fecha son los siguientes ¡toma nota!

Renovación del DNI.

Rectificación de datos: Con ello, las personas podrán corregir algún dato de su documento como nombre, apellido, fecha de nacimiento u otro que consideren necesarios.

Actualización de foto.

