Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao: "No podemos convocar a cada rato a un paro"

21/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, señaló que, ante la fallida convocatoria de paro, no se puede realizar plantones "por antojo".

"No se ha conseguido nada"

En conversación con Nicolás Lucar para Hablemos Claro, Vargas enfatizó que no se puede pretender convocar a una detención del servicio de transporte público "cada vez que se nos ocurre".

"No se ha conseguido nada, hay que buscar alternativas. No podemos pretender por ambiciones personales cada rato que se nos ocurre un paro", declaró.

En ese sentido, negó que su rechazo a la participación en la no acatada paralización convocada para este jueves 21 de agosto se haya dado por motivaciones económicas.

"Es totalmente falso. Libremente las empresas han tomado una decisión", argumentó.

Indicó que se realizaron asambleas con los distintos gremios del sector y llegaron al consenso de no detener sus labores, a pesar de "que hay razones para parar".

Añadió que, pese a las constantes voces de protestas elevadas ante el Gobierno, por el incesante índice de criminalidad y extorsión que se vive día a día, las autoridades correspondientes "no los han escuchado".

Presidente de Anitra afirma que conductores habrían sido "coaccionados"

En diálogo con nuestro medio, el presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportista (Anitra), Martín Valeriano, aseguró han existido empresas que habrían "coaccionado" a los conductores para que realicen su labor normal este jueves,a pesar del paro convocado

Según mencionó, les señalaron que igualmente les cobrarían la administración, por lo que, los choferes se habrían visto forzados a trabajar.

"Eso es lo que ha sucedido, por eso vemos un paro parcial y esperemos que en algún momento, se unan para unirnos y hacernos sentir frente a este Estado que hace poco o nada por resolver el problema de inseguridad", enfatizó Valeriano.

Asimismo, Valeriano aseguró que recibió un informe, en el que se indicó que algunas empresas si acataron el paro, aunque en las calles se haya reportado normalidad en el desplazamiento urbano.

Del mismo modo, no dudó en expresar su molestia ante la paralización de labores solo de algunas empresas de transporte, cuando se supone, sería una medida masiva.

"Es lamentable lo que está sucediendo, el día de hoy hay una paralización y es por la inseguridad, por la muerte de los conductores, por los atentados contra las empresas, por cobro de cupos y es lamentable que las empresas, los gremios, hayan decidido no parar, han buscado sus intereses económicos", puntualizó.

De esta manera, se conoció que el presidente de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao, Héctor Vargas, dijo que no se puede convocar a paro "a cada rato".