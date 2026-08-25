MYPES del norte no recibirán préstamos bancarios por El Niño: "Necesitamos un fondo de garantía"

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La llegada del fenómeno de El Niño amenaza con alterar no solo la economía productiva del norte del país, sino también el acceso al financiamiento de miles de micro y pequeñas empresas. En diálogo con Exitosa, el director de MYPES Perú, Daniel Hermoza, alertó que los bancos privados dejarán de otorgar préstamos en la región por el alto riesgo que representa la emergencia climática.

Ante ello, planteó la necesidad urgente de un fondo de garantía estatal que permita sostener el crédito y evitar que las MYPES queden sin liquidez en un momento crítico.

El retiro del crédito

Hermoza explicó que, con la lógica de proteger sus balances, los bancos privados ya han comenzado a retirar el crédito del norte del país, anticipando las pérdidas que podrían generar inundaciones, cortes de carreteras y paralización de actividades.

"Nos hubiera gustado escuchar la creación de un fondo de garantía. Sobre todo que ahora se viene el fenómeno El Niño, los bancos privados, con toda la lógica, no van a seguir prestando dinero porque es un alto riesgo prestar plata a las MYPEs del norte", señaló.

El dirigente advirtió que miles de empresas podrían entrar en un proceso complicado: aquellas que fabrican en Lima no podrán comercializar en el norte si las carreteras se interrumpen, y las MYPES locales verán afectada su capacidad de pago. Sin un respaldo financiero, el sistema bancario optará por cerrar la llave del crédito, dejando a las pequeñas empresas en una situación de vulnerabilidad extrema.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En diálogo con Exitosa, el director de MYPES Perú, Daniel Hermoza, indicó que es necesario la creación de un fondo de garantía, sobre todo por la llegada del fenómeno El Niño, porque los bancos privados no harán préstamos a MYPES del norte del... pic.twitter.com/iLDNTyIV1o — Exitosa Noticias (@exitosape) August 26, 2026

La necesidad de un plan

En paralelo al debate sobre el aumento del sueldo mínimo vital a 1,300 soles, Hermoza subrayó que lo urgente no es solo discutir salarios, sino definir un plan de desarrollo para las MYPES.

"Llevamos más de 23 años en el Ministerio de Producción y no tenemos un plan de hacia dónde queremos llevar a las MYPEs del Perú, tenemos un problema de que no tenemos metas claras", afirmó.

El director recordó que durante la campaña, la presidenta Fujimori prometió un plan de desarrollo para el sector, pero hasta ahora no se ha concretado. En su opinión, la creación de un fondo de garantía sería el primer paso para que las entidades financieras puedan seguir prestando a las MYPES en medio de la emergencia climática.

La advertencia de MYPES Perú refleja el dilema que se avecina: mientras El Niño amenaza con paralizar la economía del norte, los bancos privados se blindan retirando créditos, dejando a miles de pequeñas empresas sin acceso a financiamiento. La propuesta de un fondo de garantía estatal aparece como la única salida para sostener la liquidez y evitar quiebras masivas.

En un país donde las MYPES representan más del 90 % del tejido empresarial, la falta de un plan claro y de respaldo financiero podría convertir la emergencia climática en una crisis económica de gran escala.