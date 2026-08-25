Multas altas empujan a la informalidad y sistema de puntos no ha funcionado, según Tito Alvites

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el conductor de 'La Hora del Volante', Tito Alvites, señaló que varias multas a transportistas son muy altas y que la ATU las ha bajado, pero que no han tenido solución e incluso, ha generado más informalidad. Agregó que el sistema de puntaje y que por dos infracciones se suspendería la licencia.

Impacto de las sanciones económicas en los conductores

El cobro de sanciones monetarias elevadas se ha convertido en un problema persistente para los trabajadores del volante en Lima y Callao. Pese a los ajustes normativos realizados por las autoridades de transporte, los choferes aseguran que el costo de las papeletas no guarda relación con la realidad operativa del sector.

Esta situación genera un ciclo de endeudamiento que perjudica directamente el patrimonio de los choferes y propietarios de las unidades. Al no contar con mecanismos eficaces de notificación ni facilidades de pago, los involucrados quedan expuestos a medidas complementarias como la retención de sus vehículos.

" La gestión de la ATU las ha reducido, pero siguen siendo altas y no han solucionado nada. Si a un conductor o taxista le impones una sanción de S/ 500 y no se entera, no la va a poder pagar; como consecuencia de ello, la unidad termina en el depósito. Luego comete otra infracción y así va acumulando deuda. ¿Qué haces entonces? Lo empujas a la informalidad", señaló Tito Alvites.

Rigidez del sistema de puntos y sanciones acumulativas

El esquema de fiscalización actual establece la pérdida de puntos en el récord del conductor ante diversas faltas al reglamento de tránsito. Sin embargo, la acumulación acelerada de sanciones administrativas termina apartando del sistema formal a cientos de choferes de manera definitiva.

La suspensión temporal o la inhabilitación permanente de la licencia de conducir restringe el derecho al trabajo de quienes dependen exclusivamente del transporte de pasajeros. Esta rigidez operativa provoca que muchos opten por continuar prestando servicio sin la documentación requerida por las entidades reguladoras.

"Por ejemplo, la infracción M37 sanciona el conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales por inobservar las normas vigentes. Dicha infracción contempla la suspensión de la licencia de conducir por un año y resta 70 puntos en el récord. Con dos infracciones de ese tipo ya superas el límite: la primera implica una suspensión de seis meses; la reincidencia, tres años; y a la tercera, la inhabilitación de por vida", precisó Alvites.

En ese sentido, las multas y el sistema de puntaje vigentes requieren una revisión integral que evite precarizar la labor de los transportistas y fomente un marco regulatorio verdaderamente sostenible. La aplicación de medidas coercitivas sin un enfoque educativo ni facilidades operativas no ha logrado frenar los accidentes.