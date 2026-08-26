Christian Meier revela qué famosos tiene entre sus contactos, además de Messi y Ricky Martin

26/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 26/08/2026
Christian Meier llegó al episodio 100 de Somos los que somos y terminó soltando una de esas confesiones que nadie veía venir. El actor y cantante peruano reveló que tiene entre sus contactos a Lionel Messi y Ricky Martin, pero también sorprendió al contar qué otros famosos forman parte de su agenda.
El número de Messi en la agenda de Meier
Todo ocurrió este martes 25 de agosto, durante la edición número 100 del programa digital de Zaca TV. Giacomo Benavides, conductor del espacio, lanzó una pregunta aparentemente sencilla: ¿quién es la persona más famosa que tiene Christian Meier entre sus contactos del celular?
La respuesta no tardó en dejar a todos sorprendidos. Antes de que el actor contestara, Doménico Benavides mencionó a Lionel Messi y aseguró que, si ese era el nombre elegido, él mismo no podría creerlo.
Y efectivamente, Christian Meier habló del astro argentino. "Sí, pero es que lo que pasa es que tengo el teléfono anterior de Leo, pero lo cambió la semana pasada", explicó con absoluta tranquilidad.
La reacción fue inmediata. "¡No!", exclamó Giacomo, mientras Gia Meier repetía incrédula: "Leo". El actor aclaró que conserva el número anterior de Lionel Messi, aunque ya no estaría activo porque el futbolista lo cambió recientemente. "Estoy esperando que llegue la notificación del nuevo contacto", agregó.
Los famosos de la agenda de Christian Meier
Pero la cosa no quedó ahí. Cuando Christian Meier comenzó a recordar otros nombres conocidos internacionalmente que aparecen en su agenda, mencionó a Eros Ramazzotti. Luego, su hija Gia recordó a Pedro Pascal, nombre que el actor también confirmó.
"Ah, sí, Pedro...", respondió Meier, provocando otra reacción de sorpresa. "¡Pedro Pascal, lo dice muy tranqui!", comentó Gia Meier, quien incluso recordó que el actor chileno es uno de los famosos que Andrea Noriega quisiera conocer.
El nombre de Ricky Martin, además, estuvo acompañado de una curiosa anécdota familiar. Christian Meier contó que el cantante puertorriqueño lo invitó a un almuerzo en su casa y él decidió llevar a sus hijas Gia y Taira. "Le escribí y le dije: oye, estoy con mis hijas acá. Me dijo: claro, que vengan todos", relató.
Así, Christian Meier sorprendió en Somos los que somos al revelar que su agenda incluye contactos de figuras como Lionel Messi, Ricky Martin, Pedro Pascal y Eros Ramazzotti. La confesión confirmó que el actor peruano mantiene una curiosa lista de famosos entre sus contactos.