Bono extraordinario a las MYPES evitará problemas financieros a corto plazo, según Daniel Hermoza

25/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El director de MYPES Unidas del Perú, Daniel Hermoza, se refirió este martes 25 de agosto en Exitosa sobre el anuncio del aumento del sueldo mínimo propuesto por la presidenta Keiko Fujimori Higuchi, el pasado 28 de julio, durante su mensaje a la nación en el Congreso de la República.

En entrevista brindada al programa "Informamos y Opinamos", aseveró que la posibilidad de que la Remuneración Mínima Vital (RMV) pase gradualmente a S/ 1 300 "no les asusta como unidades empresariales"; sin embargo, reveló que el debate del proyecto debe enfocarse sobre desde cuándo se dará el incremento, teniendo en cuenta que sería en dos tramos, contexto que le parece favorable.

Gremio espera especificación sobre entrega de bono extraordinario

Daniel Hermoza no ocultó su "sorpresa" por el anuncio que brindó la jefa de Estado, pese a que semanas antes, el entonces candidato presidencial Roberto Sánchez Palomino había anunciado similar propuesta, la cual recibió críticas desde el gremio empresarial, expertos y de la propia lideresa de Fuerza Popular.

En ese sentido, indicó que el segundo tema a debatir debe ser la iniciativa del Ejecutivo de otorgar un bono extraordinario a las empresas para afrontar el aumento de sus planillas con el nuevo RMV, para lo cual, espera sea técnicamente abordado en el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE).

"Habría que ver cuánto sería ese bono y cómo se va a canalizar ese bono. O sea, va a ser una devolución a través de impuestos o nos van a depositar. Yo creo, que ahí hay algunas cosas que aclarar. Definitivamente, no nos quita el sueño el bono, pero sí es una ayuda para evitar que las empresas puedan tener problemas financieras en el corto plazo", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En diálogo con Exitosa, el director de MYPES Perú, Daniel Hermoza, señaló que el aumento del salario mínimo vital anunciado por el Gobierno no asusta al gremio y que se debe debatir cuándo se dará y de cuánto será el bono extraordinario. Indicó... pic.twitter.com/FdTVcdDio6 — Exitosa Noticias (@exitosape) August 26, 2026

Advierte que MYPES del norte no recibirían préstamos bancarios por El Niño

Frente a la inminente llegada del Fenómeno El Niño, Daniel Hermoza alertó que los bancos privados dejarán de otorgar préstamos en las regiones del norte del país por el alto riesgo que representa la emergencia climática para sus capitales.

"Nos hubiera gustado escuchar la creación de un fondo de garantía. Sobre todo que ahora se viene el Fenómeno El Niño, los bancos privados, con toda la lógica, no van a seguir prestando dinero porque es un alto riesgo prestar plata a las MYPEs del norte", señaló.

En esa misma línea advirtió, que miles de empresas podrían entrar en un proceso más que complicado: aquellas que fabrican en Lima no podrán comercializar en el norte si las carreteras se interrumpen y las MYPES locales verían afectada su capacidad de pago.

Las MYPES esperan una reunión técnica con la propia mandataria, a fin de que pueda explicarles su plan de contingencia frente a la emergencia que cada vez está más cerca de llegar al país.